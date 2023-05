Le Billion Views Club de YouTube, la liste en constante expansion de vidéos visionnées plus d'un milliard de fois, accueille un nouveau membre : « Dernière danse » d’Indila.

La longue liste des vidéos cumulant le milliard de vues sur YouTube s’allonge tous les jours un peu plus, mais dans le cas de « Dernière danse » d’Indila, c’est une première : le clip est la première chanson francophone à intégrer le Billion Views Club, le classement officieux des vidéos ayant dépassé la barre fatidique des mille millions de diffusions sur la plateforme.

« Gangnam Style » est le premier clip à avoir atteint le milliard de vues sur YouTube. À sa sortie, la chanson de Psy est un hit instantané au niveau international, et son compteur YouTube explose le record de visionnages en moins de six mois. Le succès de la vidéo d’Indila a été plus lent à se profiler. Si « Dernière danse » est devenu le numéro des ventes en France une semaine après sa parution et que le clip a rapidement accumulé 10 millions de vues sur les réseaux, il aura fallu un peu plus de neuf années au compteur YouTube de l’artiste pour atteindre le milliard.

Les internautes français à eux seuls n’auraient pas permis à Indila d’atteindre un tel succès sur le service de partage de vidéos. Indila, Adila Sedraïa de son vrai nom, bénéficie bel et bien d’un regain d’intérêt mondial. L’actualité de la chanteuse est on ne peut plus calme, et rien ne semble indiquer qu’elle va réellement publier son second opus, dont la sortie est repoussée depuis plusieurs années.

D’où vient ce succès au long cours ? Certains médias avancent l’hypothèse selon laquelle « Dernière danse » est devenu viral sur YouTube grâce à Britney Spears, qui a montré son appréciation de l’artiste française à travers plusieurs vidéos, ou encore grâce à un membre de BTS, qui a repris la chanson sur TikTok.