YouTube : Baby Shark devient la vidéo la plus regardée de tous les temps avec 7 milliards de vue

Baby Shark, une comptine pour enfants, s'est imposée comme la vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube. Avec plus de 7 milliards de vue, la chanson originaire de Corée du Sud a détrôné le célèbre “Despacito”, le tube de l'été 2019 de Luis Fonsi.

Ce lundi 2 novembre 2020 vers 5h du matin, la chanson Baby Shark est devenue la vidéo la plus vue de YouTube. La comptine entêtante distance ainsi “Despacito”, le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee sorti en 2019 (6 milliards de vue), « Shape of You » d’Ed Sheeran (5 millions de vues) et « See You Again » de Wiz Khalifa et Charlier Puth (4.800.000.000 de vues).

Cette dernière vidéo avait détrôné le célèbre Gangnam Style de Psy en 2017. Comme Baby Shark, le rappeur Psy vient de Corée du Sud. Désormais, deux des 5 vidéos les plus vues du monde sur YouTube viennent donc du même pays.

Sur le même sujet : YouTube Rewind 2019 – voici les vidéos plus regardées de l’année

D'où vient la chanson Baby Shark, numéro 1 sur YouTube devant Despacito ?

La chanson Baby Shark a été publiée en 17 juin 2016 sur YouTube par une société de production sud-coréenne, PinkFong. Dans un premier temps, la chanson a surtout rencontré le succès dans les pays d'Asie, dont l'Indonésie. Sur un air entêtant et répétitif, la comptine pour enfants raconte la vie de famille d'une bande de requins adorables.

En fait, Baby Shark est le remix d'une chanson américaine populaire. En effet, Baby Shark est d'abord une chanson qu'on entend autour des feux de camps aux Etats-Unis depuis le début des années 1900. La comptine a été remise au goût du jour en 2007 par une Youtubeuse allemande sous le titre “Kleiner Hai” (« petit requin »).

Après la publication du remix de PinkFong, les mouvements de danse du clip ont rapidement donné lieu à une série de défis en ligne, dont le Baby Shark Challenge. Ce défi innocent demande aux internautes de reproduire les pas de danse des enfants de la vidéo. Ensuite, les internautes partagent la vidéo de leur réussite sur les réseaux sociaux. Le Baby Shark Challenge est notamment ultra populaire sur TikTok, où des utilisateurs se déguisent même en adorables requins.