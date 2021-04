YouTube a retiré 83 millions de vidéos et 7 milliards de commentaires en 3 ans

YouTube ne lésine pas sur la modération à en croire ses derniers chiffres sur le sujet. Depuis 2018, plus de 80 millions de vidéos et 7 milliards de commentaires ont été supprimés de la plateforme. Celle-ci partage également un nouvel indicateur, le « Taux de vues » non conforme, qui a baissé de 70 % depuis 2017.

Ces derniers temps, la tendance est au renforcement des mesures de modérations sur les réseaux sociaux. Chaque plateforme tient à proposer l’espace le plus bienveillant possible à sa communauté, une tâche par forcément aisée lorsque, comme YouTube, on compte 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois et 500 heures de contenu posté par minute.

Fin mars, on apprenait que le service de streaming pourrait masquer son compteur « je n’aime pas » pour enrayer le phénomène de raids. Mais celui-ci ne compte pas s’arrêter là. En 2018, YouTube a mis en place de nouvelles règles à respecter pour les créateurs de contenus ainsi que les utilisateurs. Depuis, ce sont 83 millions de vidéos et 7 milliards de commentaires qui ont été supprimés de la plateforme.

YouTube supprime les contenus non conformes en quelques secondes

« Nous sommes désormais en mesure de détecter 94 % de tous les contenus violents sur YouTube grâce à un marquage automatisé, 75 % d’entre eux étant supprimés avant même d’avoir reçu 10 vues » explique YouTube. Des statistiques impressionnantes, que vient compléter un nouvel indicateur intitulé « Violative View Rate ». Ce taux de vues non conformes mesure le nombre de vues sur les vidéos ne respectant pas le nouveau règlement.

Aujourd’hui, cela concerne entre 0,16 et 0,18 % des vues totales sur la plateforme. Un chiffre qui a tout de même baissé de 70 % depuis 2017, preuve que YouTube ne prend pas à la légère ses techniques de modération. « Il est essentiel que nos équipes mettent constamment à jour nos consignes, travaillent avec des experts et restent transparentes à propos de nos améliorations en matière de modération », insiste le service.

YouTube ne précise pas, par ailleurs, dans quelles mesures les contenus supprimés ont enfreint son règlement. Toutefois, la plateforme informe être « engagée dans ces changements, car ils sont bons pour nos utilisateurs, et bons pour nos affaires. Le contenu non conforme n’a pas sa place sur YouTube ».

Source : YouTube