XPS 15 et XPS 17 : Dell annonce ses deux nouveaux PC ultra-premium

Dell est au MWC de Barcelone et en a profité pour présenter ses deux nouveaux PC portables premium : le XPS 15 et le XPS 17. Comme leur nom l’indique, il s’agit d’ordinateurs de 15 et 17 pouces. Ils misent avant tout sur un design de grande qualité et sur une fiche technique de haute volée.

Dell continue d’étendre son éternelle gamme XPS avec deux nouveaux produits : le XPS 15 et le XPS 17. Deux portables haut de gamme de 15 et 17 pouces qui promettent des finitions impeccables (comme sur les précédents modèles) ainsi que des caractéristiques techniques intéressantes. Ils restent dans la droite lignée que les modèles de 2022.

On retrouve ainsi le châssis en aluminium très épuré qui fait l’identité de la gamme. Cette année, Dell a mis l’accent sur le ratio écran/façade (ce qu’il appelle Infinity Display). Cela signifie que nous avons une dalle qui recouvre 93% de la façade, un record sur le marché actuellement. Les deux ordinateurs se montrent relativement similaires dans leur design et dans leurs caractéstiques.

Dell présente ses XPS 15 et XPS 17

Le XPS 15 est doté d’un écran OLED tactile de 15,6 pouces d’une définition de 3456 x 2160 pixels (vraisemblablement en 60 Hz, même si le constructeur ne l’a pas précisé). L’utilisateur peut aussi faire le choix d’une dalle LCD moins haut de gamme en Full HD. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i5-13500H, un Intel Core i7-3700H ou un Intel Core i9-13900H, épaulé soit par 8, 16, 32 ou 64 Go de RAM.

Le XPS 15 propose une carte graphique embarquée : soit une Intel Arc A370M, soit une RTX 4050, 4060 ou 4070. Le tout est compris dans un châssis relativement compact de 344 x 230 x 18 mm et d’un poids de 1,8 ou 1,9 kilo selon les modèles. Il sera disponible dans le courant du printemps à partir de 2099 euros.

Le XPS 17 dispose des mêmes caractéristiques techniques que son petit frère, mais ajoute une version avec une RTX 4080 pour ceux qui ont besoin de plus de puissance possible. L’écran est aussi différent, puisqu’il dispose soit d’une dalle LCD tactile de 17 pouces en 4K, soit d’une dalle en Full HD. Son châssis adopte des dimensions de 374 x 248 x 19,5 mm pour un poids oscillant entre 2,3 et 2,4 kilos selon les modèles. Il sera disponible dans le courant du printemps à partir de 3199 euros.