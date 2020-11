Xpeng lance la P7 Wing, une berline électrique chinoise qui fait oublier la Tesla Model S

Le constructeur de voitures électriques chinois Xpeng a profité du Guagzhou Motor Show pour dévoiler un véhicule en édition limitée P7 Wing avec portières à ouverture en élytre. Avec un prix compris entre 47 387 € et 52 734 € la proposition est particulièrement intéressante face à une voiture comme la Tesla Model S.

Vous ne connaissez peut être pas encore le nom de Xpeng Motors et pourtant, il s'agit de l'un des acteurs les plus innovants de l'industrie automobile électrique. Le constructeur proche de Xiaomi (l'un de ses principaux investisseurs) est le premier à proposer la technologie LiDAR sur un véhicule électrique en production.

Le modèle le plus connu du constructeur est la P7, une berline déclinée en plusieurs versions avec jusqu'à 586 km d'autonomie (Standard, Smart, Premium) et désormais jusqu'à 706 km d'autonomie pour la version Long Range (autonomie calculée selon le standard NEDC).

Xpeng Motors marque les esprits avec une édition très luxueuse de la P7

Toutes les P7 se caractérisent par un prix très attractif dès 32 000 euros et jusqu'à 44700 euros pour la version la plus chère. Avec en prime des fonctionnalités d'aide à la conduite particulièrement avancées. Faute de proposer la Conduite Entièrement Autonome comme les Tesla.

Les fans de la P7 vont être ravis car Xpeng Motors vient d'annoncer une édition limitée du véhicule qui se compare très favorablement à la Tesla Model S. Jusqu'à son prix compris entre 47 387 € et 52 734 € en fonction des variantes.

Son principal atout ? Son positionnement encore plus premium. La voiture dispose de portières qui s'ouvrent en élytre, et le véhicule est équipé de la révision la plus récente de l'ordinateur de bord d'aide à la conduite XPILOT 3.0. La sonorisation de l'habitacle est assurée par un ensemble de 18 haut parleurs Dynaudio.

Xpeng Motors a tout pour faire trembler Tesla

Les clients peuvent en outre personnaliser l'angle d'ouverture des portières. Des capteurs de proximité près des portières contrôlent le mouvement des portes pour éviter les chocs.

En outre, le déverrouillage de la voiture peut se faire de plusieurs façons, que ce soit avec une clé, une clé numérique Bluetooth/NFC, l'app mobile sur smartphone ou l'assistant vocal du véhicule. Bien sûr on parle d'une édition ultra-limitée, il est donc vraisemblable que cette version de la P7 ne soit in fine que disponible en Chine.

Néanmoins les prestations de Xpeng Motors nous font penser que vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains mois et années.