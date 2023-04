Xiaomi voit ses ventes de smartphones dégringoler, l’E3 n’aura pas lieu cette année, c’est le récap’

Xiaomi ne parvient plus à séduire avec ses smartphones, l’E3 est contraint d’annuler l’édition 2023 faute d’éditeurs présents, Google Drive déploie une nouvelle mise à jour incroyablement pratique… Bienvenue dans le récap' de la veille !

L’actualité hier avait un goût amer de fin d’une époque. Xiaomi tout d’abord, autrefois véritable rival d’Apple et Samsung, ne parvient plus aujourd’hui à vendre ses smartphones. De son côté, l’E3 non plus n’arrive plus à revenir sur le devant de la scène avec une énième annulation. Heureusement, on a eu droit à une belle mise à jour de Google Drive pour nous consoler.

Xiaomi n’arrive pas à sortir la tête de l’eau

Autrefois grand challenger sur le marché des smartphones face à Samsung et Apple, Xiaomi est aujourd’hui au plus mal. C’est simple, ses ventes au quatrième trimestre 2022 ont chuté 22,8 % par rapport à l’année précédente, pour des bénéfices en berne de 67,3 %. En cause, un secteur globalement en difficultés et les conséquences sur le tard de la pandémie de COVD-19.

Vous ne perdrez plus jamais vos fichiers sur Google Drive

Et ce, grâce à une nouvelle fonctionnalité que l’on attend depuis plus d’un an : la recherche améliorée. Celle-ci apporte plusieurs filtres supplémentaires, à savoir le type de fichier, la date de dernière modification et les utilisateurs y ayant accès pour être certains de trouver ce que vous cherchez. La mise à jour est en cours de déploiement.

Pas d’E3 cette année, les éditeurs ne veulent plus venir

Ni, à ce rythme, l’année prochaine ni les années suivantes. Le salon qui était autrefois l’événement annuel incontournable du jeu vidéo n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même. En effet, après plusieurs annonces d’éditeurs déclarant qu’ils ne se rendraient pas à la conférence, préférant leur propre conférence respective, les organisateurs ont été contraints d’annuler cette édition, pourtant annoncée comme le grand retour tant attendu du salon.

