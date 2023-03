Xiaomi ne vend pas assez de smartphones, le PDG tire la sonnette d’alarme

La bruit court depuis quelque temps que Xiaomi est au plus mal. La compagnie ne vend pas assez de smartphones et peine à prendre les mesures adéquates.

Le bilan du dernier rapport financier de Xiaomi est négatif, conformément aux prédictions. Le chiffre d’affaires de la compagnie chinoise est en chute libre depuis un an, et selon les experts, la situation n’est pas près de s’arranger. Cette longue disette met en péril l’existence même de la compagnie. Les ventes de Xiaomi (smartphones inclus) au quatrième trimestre 2022 ont baissé de 22,8 % en glissement annuel, et les bénéfices dégringolent de 67,3 %.

Face à des résultats aussi catastrophiques, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a envoyé un mémo détaillant les mesures prises pour contrer la récession. L’heure est aux coupes budgétaires et aux économies, des mesures qui reflètent en réalité une tendance lourde en Chine où la consommation a baissé dans la plupart des domaines au quatrième trimestre, la levée abrupte des restrictions très strictes liées au COVID-19 a engendré une reprise rapide l’infection à travers le pays.

Xiaomi est la marque de smartphones la plus affectée par le COVID-19, les ventes dégringolent de 37 %

Tous les fabricants de smartphones ont constaté une baisse des ventes dans l’Empire du Milieu en fin d’année, et selon les données publiées par Canalys, 2022 restera comme une année noire pour les marques chinoises : « les ventes de smartphones ont connu une chute record en 2022, avec une baisse de 14 % pour atteindre 287 millions d’unités ». Toujours selon l’institut de recherche, « c’est la première fois en dix ans que les livraisons tombent sous la barre des 300 millions d’unités ».

C’est une bien maigre consolation pour Xiaomi, qui a été le plus impacté par cette chute de la consommation : la marque a vendu 37 % de smartphones en moins par rapport à l’année dernière. Par ailleurs, le désintérêt pour les appareils de Xiaomi semble s’être propagé dans l’autre gros marché de la compagnie, l’Inde. Il y a peu, Xiaomi était la marque préférée des habitants de la plus grande démocratie du monde, notamment parce qu’elle propose des smartphones au très bon rapport qualité/prix. Cela dit, les goûts des Indiens semblent avoir changé. Ils ont désormais jeté leur dévolu sur Samsung, qui propose de nombreux appareils premium, une catégorie mal représentée chez le fabricant Xiaomi.

Source : CNCB Indonésie