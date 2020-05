Xiaomi : un smartphone pliable d’un nouveau genre breveté en Chine

Xiaomi réfléchit à un nouveau concept de smartphone pliable. Le constructeur vient en effet de déposer un brevet évoquant un terminal non seulement capable de se plier, mais également doté d’un appareil photo rotatif.

Xiaomi, comme tous les constructeurs de smartphones aujourd’hui, cherche encore le bon format pour un terminal pliable. Ce nouveau brevet déposé en Chine nous en apprend un peu plus sur les pistes étudiées par la société. Si la logique du smartphone à clapet est reprise ici, c’est bien l’ajout de la caméra rotative qui interpelle.

Ainsi, Xiaomi imagine un écran avec une pliure horizontale, qui rappelle quelque peu les smartphones à clapet des années 2000. L’utilisateur peu le déplier pour l’utiliser et le replier pour le ranger dans sa poche. Pas de deuxième écran comme le Samsung Galaxy Fold ici, puisqu’une fois fermé, le produit n’est pas utilisable.

Un capteur rotatif

La particularité du smartphone est le module photo rotatif situé en haut de l’écran. L’utilisateur peut ainsi faire tourner l’appareil photo (doté de quatre capteurs dans ce schéma) pour se prendre en selfie. Une astuce qui permet de remplacer une caméra frontale souvent de moins bonne qualité. Le brevet suggère également une utilisation du module même lorsque le smartphone est fermé.

Les constructeurs cherchent tous la formule la plus adaptée à l’utilisation des écrans pliables, et Xiaomi travaillerait donc sur cette proposition. On se souvient que Samsung a complètement changé son approche entre le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip, le premier disposant d’un grand écran pliable verticalement, tandis que le deuxième s’approchant plus d’un smartphone à clapet. Motorola a également suivi la logique smartphone à clapet avec son Razr et Xiaomi prendrait donc le même chemin.

Cependant, si ce brevet peut nous donner des pistes sur les travaux du constructeur chinois, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Il ne pourrait s’agir là que d’une idée qui ne sera jamais utilisée.