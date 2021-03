Xiaomi : son premier smartphone pliant aura une lentille « liquide » révolutionnaire

Xiaomi, l'un des principaux fabricants mondiaux de smartphones, a dévoilé une nouvelle technologie que l'on retrouvera dans son futur smartphone pliant qui sera présenté le 29 mars prochain : une lentille liquide.

Xiaomi a annoncé hier le retour de sa célèbre série Mi MIX. Le prochain appareil sera dévoilé le 29 mars prochain, et il s’agira vraisemblablement d’un smartphone pliant. Cependant, ce ne sera pas de la particularité la plus intéressante du smartphone, puisque le fabricant a annoncé qu’il sera le premier smartphone du marché à être équipé d’une « Liquid Lens », une lentille liquide.

Une telle lentille est censée imiter le fonctionnement de l'œil humain et sa capacité à changer de mise au point instantanément sur des objets à différentes distances. Cette technologie révolutionnaire est attendue depuis maintenant des années sur les smartphones, et beaucoup pensaient que Huawei allait être le premier fabricant à l’introduire sur son futur P50.

Une lentille « liquide », à quoi ça sert ?

La technologie Liquid Lens promet d’être révolutionnaire dans le domaine de la photographie sur smartphone. Une lentille liquide dispose d’un espace avec deux liquides non mélangés qui réagissent à la tension électrique et modifient ainsi leurs propriétés optiques, sans aucune mécanique. Xiaomi appelle cette technologie la “photographie bionique”.

Par conséquent, il est alors possible de régler dynamiquement la longueur focale d’un même capteur. Cela lui permettra de faire la mise au point sur des objets plus ou moins loin. Grâce à cette lentille liquide, le Mi MIX (Fold ?) pourrait être équipé de beaucoup moins de capteurs photo qu’un smartphone traditionnel.

En effet, puisqu’un même capteur peut changer de longueur focale, il devient alors possible d’utiliser un même objectif en tant que macro et téléphoto. En plus de rendre les caméras plus polyvalentes, une lentille liquide permet aussi de réduire le temps nécessaire à la mise au point, puisqu’elle rend celle-ci presque instantanée.

Parmi les autres caractéristiques techniques attendues sur ce Mi MIX, on peut citer le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Comme il s’agira d’un smartphone pliant, on s’attend également à ce qu’il embarque une grosse batterie. Il faudra patienter encore 3 jours avant d’en savoir davantage sur le smartphone haut de gamme de Xiaomi.

