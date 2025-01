Xiaomi restreint davantage le déverrouillage des bootloaders

Le monde de la personnalisation Android continue de se rétrécir. Xiaomi vient d'annoncer une politique encore plus restrictive concernant le déverrouillage des bootloaders de ses smartphones, limitant désormais les utilisateurs à un seul appareil par an, comme l'a repéré le site XiaomiTime.

Sur Android, le déverrouillage du bootloader était autrefois une pratique courante et libre. Mais cela s’est récemment compliqué lorsque des fabricants de smartphones ont commencé à bloquer la manipulation, et Xiaomi fait partie d’entre eux. Nous sommes véritablement face à un durcissement notable par rapport à la précédente politique de Xiaomi, qui autorisait encore trois déverrouillages annuels il y a un an.

Le système de licence mis en place par Xiaomi pour contrôler ces déverrouillages permet désormais à l'entreprise d'appliquer strictement cette limitation. Xiaomi n’est pas le premier, plusieurs fabricants ayant progressivement restreint la liberté des utilisateurs de modifier leurs appareils. Huawei, par exemple, a déjà totalement bloqué le déverrouillage des bootloaders sur l'ensemble de sa gamme, tandis qu'ASUS a considérablement complexifié le processus.

Xiaomi complique encore le processus de déverrouillage des bootloaders

La communauté Android a vivement réagi à cette annonce sur Reddit, où les commentaires montrent bien une frustration grandissante. Cette restriction est particulièrement problématique pour les utilisateurs de Xiaomi, car certains modèles de la marque reçoivent un support logiciel officiel limité. Le déverrouillage du bootloader permettait jusqu'alors d'installer des ROM personnalisées, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils avec des mises à jour de sécurité régulières.

Cette nouvelle politique soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la personnalisation Android. Certains observateurs craignent que Xiaomi ne finisse par supprimer complètement la possibilité de déverrouiller le bootloader, suivant ainsi l'exemple d'autres fabricants. Une telle décision marquerait la fin d'une époque où les utilisateurs Android bénéficiaient d'une grande liberté pour personnaliser leurs appareils.

C’est donc le début d’un changement profond dans l'écosystème Android, ce dernier s’éloignant progressivement de ses racines open source pour adopter une approche plus restrictive, similaire à celle d'iOS. Pour les utilisateurs attachés à la personnalisation de leurs appareils, le choix des fabricants proposant encore cette liberté se réduit inexorablement.