L’excellent Xiaomi Redmi Note 8 Pro à prix sacrifié pour le Prime Day

Le Redmi Note 8 Pro est à prix sacrifié pour le Prime Day. Durant l'événement commercial d'Amazon, le smartphone de la marque Xiaomi passe sous la barre des 140 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Au cours du Prime Day 2021, Amazon permet à ses membres Prime de bénéficier d'une réduction de 50% sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Jusqu'à ce mardi 22 juin inclus, le smartphone du constructeur chinois disponible dans un coloris noir et dans sa version 128 Go est affiché au prix de 139,90 euros au lieu de 279,90 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 140 euros de la part du site e-commerce.

Concernant les points forts du smartphone, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est équipé d’un écran de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d’un processeur MediaTek Helio G90T, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 18 W et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI 10. La partie photo se compose d’un capteur photo principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.

