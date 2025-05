Xiaomi prépare déjà son nouveau système d’exploitation HyperOS 3, voici quand il pourrait débarquer

Un vent de renouveau souffle sur l’univers Xiaomi. Une nouvelle version du système HyperOS s’annonce déjà pour la prochaine série haut de gamme. Le changement pourrait bien commencer plus tôt que prévu.

Xiaomi enchaîne les nouveautés à un rythme impressionnant. Après avoir lancé son SUV électrique YU7, la marque a dévoilé coup sur coup le Xiaomi 15S Pro et la tablette Xiaomi Pad 7 Ultra. Ces deux appareils sont les premiers à embarquer la puce maison XRING 01, un processeur gravé en 3 nm avec une architecture à dix cœurs. Le géant chinois veut ainsi rivaliser avec Qualcomm et Apple en développant ses propres composants. Cette stratégie s’étend maintenant au logiciel, avec une mise à jour majeure en préparation.

Le système d’exploitation maison de Xiaomi, HyperOS, va bientôt passer à la version 3. Cette nouvelle itération pourrait être lancée dès le troisième trimestre 2025. D’après une fuite relayée sur Weibo, HyperOS 3 serait basé sur Android 16. Il arriverait avec la future gamme de smartphones Xiaomi 16, qui devrait comprendre au moins deux modèles : les Xiaomi 16 et 16 Pro. Ces smartphones seraient donc les premiers à profiter de cette mise à jour majeure, à la fois sur le plan visuel, fonctionnel et technique.

HyperOS 3 pourrait accompagner Android 16 sur les Xiaomi 16 dès la rentrée 2025

La précédente version, HyperOS 2.2, qui est encore en cours de déploiement sur plusieurs modèles récents comme le Redmi Turbo 4 Pro ou les Redmi Note 14 Pro 5G+. Elle apporte une interface photo revue, un meilleur contrôle des objets connectés et des fonctions d’intelligence artificielle plus poussées. Mais HyperOS 3 promet une refonte plus profonde, alignée sur Android 16. Xiaomi souhaiterait ainsi accompagner les nouveautés logicielles d’une nouvelle génération matérielle.

HyperOS 3 devrait aussi arriver à une période clé. OPPO, Vivo et Honor prévoient également de dévoiler leurs surcouches respectives basées sur Android 16. Xiaomi semble donc vouloir devancer ses rivaux avec une sortie dès septembre ou octobre 2025. Si la fuite dit vrai, les Xiaomi 16 seront donc les premiers à ouvrir la voie à une nouvelle phase pour l’écosystème logiciel de la marque. Ce sera aussi l’occasion pour celle-ci de consolider l’intégration de ses propres puces avec un système taillé sur mesure.