MIUI 12 : Android 11 arrive en Europe sur le Xiaomi Poco F2 Pro

Les propriétaires de Poco F2 Pro européens pourront bientôt bénéficier d’Android 11. Xiaomi va en effet déployer la mise à jour à un petit nombre d’utilisateurs avant de la généraliser. Les X3 NFC seraient également concernés, si l’on en croit les indications de Google Play et de Geekbench.

Mieux vaut (un peu plus) tard que jamais. Une semaine après avoir déployé la mise à jour Android 11 sur les Poco F2 Pro en Asie, Xiaomi s’apprête à en faire profiter les Européens. L’opération se limitera à quelques smartphones pour le moment, le temps que le constructeur chinois évalue la stabilité du système d’exploitation. L’update contient toutes les fonctionnalités d’Android 11, ainsi que le patch de sécurité d’octobre 2020.

Le successeur du Pocophone n’est pas le seul à passer intégralement à la nouvelle version d’Android. Selon des informations récoltées sur le logiciel d’analyse Geekbench, le X3 NFC serait lui aussi en phase de recevoir la mise à jour. Des détails similaires ont également été repérés sur le Google Play Store. L’Europe sera probablement le premier continent à pouvoir installer Android 11 sur les X3 NFC, suivi de près par l’Inde.

Android arrive enfin sur les Poco F2 Pro

La mise à jour s’intitule 2.2.1.0 RJKEUXM et nécessite 2,9 Go de stockage. Les fonctionnalités principales d’Android 11 seront disponibles, accompagnées de celles proposées par MIUI 12. Néanmoins, il convient de prendre quelques mesures de sécurité avant de l’installer. Le patch de sécurité de septembre, notamment, équivaut à une petite déception puisque celui de décembre est d’ores et déjà disponible. Passer de suite à la nouvelle version pourrait donc se révéler dangereux pour certains utilisateurs.

À lire également : MIUI 12 – Xiaomi dévoile la liste des 31 smartphones qui ont déjà la mise à jour

De plus, la mise à jour étant encore en phase de test sur notre continent, il est possible qu’elle provoque des soucis de chaleur et de performances, bien qu’elle est supposée améliorer ces dernières. Enfin, certaines applications non natives pourraient être inutilisables pendant quelque temps. Un redémarrage aux paramètres d’usine peut se révéler efficace en cas de problème technique. Gageons cependant que Xiaomi ne déploiera la nouvelle version d’Android qu’une fois tous ces inconvénients résolus.

Source : Adimorah Blog