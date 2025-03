La dernière tablette Xiaomi fait l'objet d'une belle offre chez Amazon. Actuellement, la Xiaomi Pad 7 incluant 256 Go d'espace de stockage bénéficie d'une jolie réduction par rapport à son prix conseillé.

Comme vous le savez certainement, Xiaomi a récemment lancé une nouvelle tablette disponible en deux modèles : la Pad 7 et la Pad 7 Pro. Quelques jours seulement après la commercialisation du produit, le modèle de base de la Xiaomi Pad 7 est déjà en promotion sur la plateforme allemande d'Amazon.

Jusqu'au lundi 31 mars 2025, le géant du commerce en ligne permet de cocher un coupon de réduction de 50 euros sur l'achat de la tablette incluant 256 Go de mémoire. Grâce à cette remise, l'article passe ainsi à 369,38 euros lorsque ce dernier est ajouté au panier.

À titre d'information, le tarif comprend des frais de port de 5,90 euros qui sont nécessaires pour une livraison en France. De plus, en sachant que le store officiel de Xiaomi propose la Pad 7 à 481 euros, vous réalisez donc une économie de plus de 110 euros.

Amazon baisse le prix de la tablette Xiaomi Pad 7

À propos de ses principales caractéristiques, la Xiaomi Pad 7 embarque un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels, une densité de 345 ppp, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 800 nits.

La tablette tactile associée à l'offre Amazon possède aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM et un processeur Snapdragon 8s Gen 3. Le tout est alimenté par une batterie de 8850 mAh avec la charge turbo à 45W et fonctionne sous le système Xiaomi HyperOS.

De son côté, la connectivité de l'appareil inclut notamment un port USB Type-C, la norme Wi-Fi 6E et la technologie sans fil Bluetooth 5.4. Enfin, on peut également trouver quatre haut-parleurs stéréo, une caméra frontale de 8 MP et une webcam arrière de 13 MP.