Xiaomi Pad 5 pas cher : où acheter la tablette au meilleur prix ?

La Xiaomi Pad 5, tablette officialisée le 28 septembre dernier est disponible en France. La tablette de 11 pouces propose pour son tarif de 399 € l'un des meilleurs rapport qualité prix du marché. Dotée du puissant processeur Snapdragon 860, d’une batterie 8720 mAh et de 6 Go de RAM, l’appareil peut facilement faire de l'ombre à la concurrence. Découvrez ici où acheter la Xiaomi Pad 5 au meilleur prix en France.

💰Xiaomi Pad 5 : où l'acheter au prix le plus bas ?

La Xiaomi Pad est officielle ! La nouvelle tablette du constructeur chinois est disponible à la vente en France. Proposée à un tarif de 399 €, elle dispose de plus d'une corde à son arc. Victime de son succès, elle est déjà en rupture du coté du store de Xiaomi. Cela dit, elle est en vente en stock du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac.

Pour son achat, jusqu'au 16 octobre 2021, vous pouvez recevoir gratuitement une montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite. Vous devez constituer votre dossier et le renvoyer avant la fin de l'opération. Pour cela, vous devez suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre.

🤔Quelle est la fiche technique de la Xiaomi Pad 5 ?

La Xiaomi Pad 5 embarque une fiche technique qui promet à ses utilisateurs des performances haut de vol. On retrouve le SoC Snapdragon 860 gravé en 7 nm et avec une fréquence de 2,96 GHz. Pour l’accompagner, on retrouve une batterie 8720 mAh ainsi que 6 Go de RAM. et une mémoire interne de 128 Go.

La tablette a des dimensions de 254.69 x 166.25 x 6.85 mm pour un poids de 511 grammes. Son écran 11 pouces de définition WQHD+ offre un taux de rafraichissement de 120 Hz. Au niveau de la photo, on retrouve un capteur principal de 13 MP, capable de scanner automatiquement les documents, ainsi que d’un capteur selfie de 8 MP.

👍Pourquoi acheter cette tablette ?

Pour un tarif contenu, cette Xiaomi Pad 5 propose un excellent rapport qualité prix. Outre ses caractéristiques techniques précédemment énumérées, la tablette est également équipée de quatre enceintes stéréo immersives prenant en charge Dolby Atmos. Sa compatibilité avec le Xiaomi Smart Pen permet de tracer des traits précis tout aussi bien que de prendre des notes rapidement. Très compacte et plutôt légère, elle peut être transportée très facilement.

En conclusion, une tablette polyvalente et puissante qui conviendra aux personnes voulant l'utiliser pour un usage au quotidien (internet, jeux, multimédia, streaming…) qu'à celles à la recherche d'un appareil utilisable dans le cadre professionnel (Smart-Pen, productivité, prise de note, agenda…) proposée qui plus est, à un tarif très concurrentiel.