Xiaomi développe 3 nouveaux designs d’appareil photo pour ses smartphones

Xiaomi a imaginé trois nouveaux design pour des appareils photo de smartphone. Afin de se distinguer de ses concurrents, le groupe chinois devrait exploiter ces blocs photo dans les mois à venir.

En mars 2021, Xiaomi a déposé un brevet décrivant plusieurs appareils photo pour smartphone auprès de l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Comme le rapportent nos confrères de LetsGoDigital, les schémas inclus dans le brevet montrent trois designs pour des blocs photo de smartphone.

Alors que l'écran troué et les fines bordures se sont généralisés chez la plupart des smartphones Android du marché, les constructeurs cherchent à tirer leur épingle du jeu en proposant des blocs photo originaux. En attendant l'arrivée des capteurs photo frontaux sous l'écran, l'appareil photo est l'un des seuls éléments de design qui permet à un smartphone de se distinguer visuellement de la concurrence.

Voici le design des futurs smartphones de Xiaomi

Dans ce contexte, Xiaomi a breveté plusieurs manières de disposer les capteurs sur le dos de ses smartphones. La première ébauche montre une disposition qui rappelle les Galaxy S21 de Samsung. Le constructeur sud-coréen a inauguré un bloc photo qui s'étire sur la tranche. C'est également le cas sur le schéma publié par Xiaomi. Du reste, les capteurs et le flash LED sont alignés à la verticale.

Le second design montre un bloc photo composé de deux immenses modules. Dans ce cas-ci, le bloc est ovale. Entre les deux objectifs géants, on aperçoit 2 autres capteurs de taille réduite et un flash LED. Ce deuxième design évoque cette fois les futurs Huawei P50, dont la présentation a été reportée aux calendes grecques. On imagine que les modèles géants pourraient être des capteurs 108 mégapixels.

Enfin, le constructeur chinois a imaginé un bloc photo de taille plus restreinte et avec un format carré. Ce carré abrite un grand module photo et deux petits objectifs. D'après LetsGoDigital, on peut s'attendre à ce que ces designs soient exploités sur les smartphones Xiaomi qui seront commercialisés d'ici fin 2021. Le média estime que les Mi Note 11 et les Mi 11T, les prochaines gammes premium de Xiaomi, utiliseront un des blocs déposés en mars dernier.

Source : LetsGoDigital