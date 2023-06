Xiaomi n’est plus le 3e plus gros vendeur de smartphones, Windows 10 arrive en fin de vie, c’est le récap

Xiaomi n’est plus le 3e plus gros vendeur de smartphones, Windows 10 arrive en fin de vie, Diablo IV réserve une surprise diablement désagréable à certains joueurs, c’est l’heure du récap.

Que retenir de l’actualité techno de ce 14 juin 2023 ? Huawei reçoit toujours des financements de l’UE, et c’est étrange quand on se rappelle que le géant chinois pourrait être sous le coup d’un embargo sur le Vieux Continent. Et si vous comptiez utiliser Bard sans VPN, armez-vous de patience : l’IA de Google ne sera pas disponible avant un bon bout de temps en Europe. On notera que les affaires vont mal pour Xiaomi, qui se retrouve au pied du podium des plus ventes de smartphones, et que jouer à Diablo IV n'est pas sans risque, surtout si vous vous êtes attaché à votre personnage. Retenez surtout que si votre PC tourne toujours sous Windows 10, il est vraiment temps de passer à Windows 11, sous peine d'exposer votre système aux malwares.

Xiaomi n’a plus trop le vent en poupe et quitte le top 3 des ventes de smartphones

Entre les annonces du potentiel retrait du marché européen de Vivo et les chiffres de ventes décevants pour Xiaomi, on ne peut pas dire que tout va pour le mieux pour les fabricants chinois de smartphones. Bien que les ventes soient en berne pour tout le monde, Oppo peut tout de même se réjouir de passer au troisième rang, loin derrière Samsung et Apple cela dit.

Microsoft va bientôt définitivement abandonner Windows 10, êtes-vous prêts pour Windows 11 ?

La version 21H2 de Windows 10 ne recevra désormais plus de mise à jour de sécurité. En termes concrets, cela signifie que si des pirates découvrent une faille de sécurité pour ce système, vos données personnelles seront à leur merci. C’est donc le moment où jamais de passer à Windows 11, un système d’exploitation bourré de qualités, on vous le promet.

Des centaines de joueurs perdent leur personnage dans Diablo IV suite à une panne de serveur

Diablo IV est la définition même du jeu chronophage. Les gamers qui s’y adonnent sont l’antithèse même des joueurs occasionnels. Pour certains même, le RPG est une véritable drogue dure, dans laquelle ils se sont engouffrés corps et âme afin de faire évoluer leur personnage. Certains de ces joueurs ont eu la très désagréable surprise de perdre leur progression aujourd’hui.

