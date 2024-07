Xiaomi MIX Flip : le smartphone sera bien vendu en France, et on sait déjà à quel prix

Il y a quelques jours, Xiaomi lançait son tout premier téléphone pliable à clapet en Chine. Si l’on pouvait que jusqu’à présent espérer que ce dernier arriverait chez nous, il est maintenant confirmé que le Xiaomi MIX Flip sortira bien en Europe.

Lors d’une conférence de presse en Bulgarie, un responsable national de Xiaomi aurait laissé entendre que le MIX Flip serait bien vendu chez nous, avec cinq marchés d'Europe centrale et orientale qui devraient être parmi les premiers marchés sur lesquels arrivera le smartphone.

Les pays n’ont pas été clairement cités, mais tout porte à croire que l’appareil arrivera bien en France à un moment ou à un autre. Il est rare que Xiaomi ait lancé des smartphones dans d’autres pays d’Europe sans que ceux-ci ne sortent aussi en France à un moment ou à un autre.

À quel prix sera lancé le Xiaomi MIX Flip chez nous ?

Le responsable national de Xiaomi aurait laissé entendre que le Mix Flip serait vendu au prix d'environ 1 300 euros, ce qui correspond bien à son prix chinois auquel on ajoute les différentes taxes et marges habituelles du fabricant. Pour rappel, le Xiaomi MIX Flip est commercialisé à partir de 5999 yuans en Chine, soit 760 euros.

Cela positionnera l'appareil dans le segment haut de gamme, et il aura donc la lourde tâche de concurrencer les acteurs établis sur le marché des téléphones pliables tels que le Galaxy Z Flip 6, un peu moins cher, ou encore le Motorola Razr 50 Ultra, lui aussi à un tarif moins élevé.

Mais qu'est-ce que ce prix élevé vous apporte exactement ? Pour commencer, le MIX Flip est doté d'un puissant chipset Snapdragon 8 Gen 3, qui garantit des performances de haut niveau aux utilisateurs les plus exigeants. L'appareil est équipé d'un énorme écran de couverture de 4 pouces pour les interactions rapides, et lorsque vous le dépliez, vous révélez l'écran principal OLED de 6,86 pouces. Cet écran intérieur est capable d'atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits et de supporter un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les amateurs de photographie apprécieront la configuration de l'appareil photo du MIX Flip. Les deux caméras arrière sont dotées de capteurs de 50 MP, la principale caméra grand angle étant équipée d'un autofocus à détection de phase (PDAF) et d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Le second appareil photo est un téléobjectif, parfait pour les portraits, qui offre un zoom optique 2x et une lentille liquide.

Xiaomi n'a pas dévoilé les configurations de mémoire qui seront commercialisées sur les marchés internationaux, mais on a hâte d’en apprendre plus à son sujet. Il reste maintenant à savoir quand celui-ci sortira chez nous.