Xiaomi Black Shark 4 : nouveau record sur AnTuTu, il laisse le Mi 11 KO sur place

Le Black Shark 4 sera un petit monstre de puissance. Le CEO de la marque de Xiaomi indique qu’il a obtenu la première place sur l’outil de benchmark AnTuTu. Le smartphone devrait également être doté d’une recharge rapide de 120 Watts.

Le Black Shark 4 sera-t-il le smartphone gamer le plus puissant du marché ? C’est en tout cas ce que suggère Lou Yuzhou, le CEO de la marque de Xiaomi. En effet, il a partagé le score obtenu par le smartphone encore non officiel sur l’outil de benchmark AnTuTu. Sans difficulté, le terminal se hisse sur la première marche du podium.

AnTuTu reste encore une référence pour nombre de constructeurs malgré son absence sur le PlayStore. Le Black Shark 4, qui serait bien équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, a obtenu le score de 788 505 points sur le logiciel. A titre de comparaison, le Xiaomi Mi 11, dévoilé il y a peu et doté du même processeur, atteint lui les 708 000 points.

Le Black Shark 4 pourrait donc devenir la nouvelle référence en matière de puissance. Mais cela suffira-t-il pour en faire le smartphone gamer ultime ? Il faudra attendre d’avoir plus de détails, notamment sur son approche concernant l’aspect jeu, pour le savoir.

Une recharge rapide à 120 Watts

En plus de ce score impressionnant, Black Shark a également annoncé que son smartphone serait équipé d’une charge rapide à hauteur de 120 Watts. Le terminal embarquerait aussi une batterie de 4500 mAh. Avec une telle puissance, il faudra moins de 15 minutes pour le recharger entièrement, suggère la marque. Un petit exploit. Notons que le M10 Ultra dispose aussi de cette technologie et se recharge en 26 minutes top chrono. Black Shark l’aurait donc grandement amélioré, mais reste à savoir comment. La recharge rapide a en effet la manie de détériorer les batteries avec le temps et il faudra rester vigilant sur ce point.

Dans tous les cas, le Black Shark 4 est un smartphone à surveiller. Les précédents modèles nous avaient séduits, proposant un rapport qualité/prix indéniable. Il manquait toutefois un petit quelque chose, notamment sur l’aspect gamer, pour réellement surpasser le ROG Phone, roi du segment. La quatrième version sera-t-elle la bonne ? Réponse bientôt.