Le Xiaomi Mi 12 se dévoile, Facebook panique et une solution pour le Joy-Con drift de la Switch, le récap

Facebook panique face à l’engouement pour le système anti-pistage d’iOS 14.5, des révélations sur le Xiaomi Mi 12 le présentent comme un futur titan ultra haut de gamme, un youtubeur trouve une solution permanente au problème de Joy-Con drift, c’est le récap’ du jour.

Le soleil se fait toujours autant désirer mais l’approche du week-end vous donne le sourire ? D’autres bonnes nouvelles dans le récap’ du jour pour vous aider à surmonter les nuages, notamment pour les fans de jeux vidéos ou les amateurs de smartphone haut de gamme…

L’ANTI-PISTAGE D’APPLE RUINE LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE FACEBOOK

Comme vous le savez peut-être, l'une des principales nouveautés d'iOS 14.5 est l'intégration d'un système anti-pistage publicitaire. En place maintenant depuis la fin mai 2021, l'App Tracking Transparency est déjà utilisé par plus de 75% des propriétaires d'iPhone selon le cabinet d'analyse Branch. L’adoption massive de ce nouveau protocole met Facebook dans un état de panique totale. Privé de ces précieuses données personnelles, le réseau social n'est apparemment plus en mesure d’indiquer aux annonceurs quels utilisateurs viser un pour un produit spécifique ni de recibler des clients qui ont déjà acheté un produit. Facebook devra donc effectuer des changements, sous peine de voir son modèle économique s'effondrer comme un château de cartes.

Lire : Facebook panique : 75% des utilisateurs d’iPhone ont adopté l’anti-pistage d’iOS 14.5

Le XIAOMI MI 12 : UN TITAN ULTRA HAUT DE GAMME

Xiaomi prépare actuellement son prochain fleuron haut de gamme et il s’agirait du MI 12. Une fuite récente a révélé que la marque chinoise sortira dans plusieurs mois un smartphone aux spécifications incroyables, faisant de lui un monstre ultra haut de gamme. Parmi les caractéristiques dévoilées, on apprend que l’appareil serait construit autour d'un écran 120 Hz LTPO, alimenté par le SoC Snapdragon 895, qu’il pourrait posséder un capteur S5KGND de Samsung et que la marque chinoise devrait inclure une batterie compatible avec la recharge rapide filaire de 120W. Aux dernières nouvelles, Xiaomi pourrait annoncer le Xiaomi Mi 12 au début du mois de décembre.

Lire : Xiaomi Mi 12 : Snapdragon 895, capteur photo 200 MP, recharge 120W…la marque prépare un vrai monstre

UN YOUTUBEUR RÉSOUT LE PROBLÈME DE JOY-CON DRIFT AVEC UN BOUT DE PAPIER

Alors que l’on espérait que le Joy-Con drift soit réglé avec l’arrivée de la Switch OLED, Nintendo a déclaré que cette dernière dispose des mêmes sticks analogiques que les versions standard et Lite. Heureusement, un Youtubeur du nom de VK pourrait avoir trouvé une solution permanente à ce problème. Le passionné de technologie explique dans une vidéo que le drift disparaît complètement s’il appuie fermement sur sa Joy-Con. Il a ainsi trouvé une solution révolutionnaire qui a complètement résolu le problème pour lui : insérer un bout de papier à l’intérieur de la Joy-Con. Cette solution peut donc paraître un peu simpliste, voire rustique, mais elle est certainement plus pratique et rapide que d’envoyer sa Joy-Con en réparation.

Lire : Nintendo Switch : il suffit d’un bout de papier pour régler le problème de Joy-Con Drift