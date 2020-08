Mi TV Lux : Xiaomi lance une TV OLED 55″ totalement transparente à 6000 €

Xiaomi lance la Mi TV Lux, un téléviseur OLED 55″ totalement transparent ! Disponible dès le 16 août au prix de 6000 €, cette TV grand public dispose d’une dalle OLED 120 Hz et offre une compatibilité Dolby Atmos.

Dans le cadre de son dixième anniversaire, Xiaomi a présenté ce mardi 11 août la Mi TV Lux, le tout premier téléviseur OLED entièrement transparent ! « La Mi TV Lux Transparent Edition offre la combinaison parfaite entre une technologie d’affichage de pointe et un design industriel exquis », écrit le constructeur sur son site officiel.

Cette TV OLED de 55″ présente des bords d’une épaisseur microscopiques de 5,7 mm, donnant cette impression que « les images qu’il affiche semblent flotter dans l’air ». Pour parvenir à ce résultat, l’entreprise chinoise a décidé d’intégrer l’ensemble des unités de traitement du téléviseur dans son socle. De fait, « lorsque le Mi TV Lux est éteint, il ressemble à un simple écran de verre ».

À lire également : Xiaomi Mi 10 Ultra – un leaker risque 1 million de dollars pour avoir diffuser l’unboxing avant l’heure

Une fiche technique de haut vol

Concernant les aspects techniques, Xiaomi garantit que le Mi TV Lux offre « des améliorations révolutionnaires en termes de qualité d’image et de son ». Si l’on se fie à sa fiche technique, le téléviseur OLED présente un rapport de contraste dynamique infini et prend en charge le spectre de couleurs DCI-P3 à 93%. En outre, elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et affiche un temps de réponse de 1 ms, idéal pour les joueurs.

Sous le capot, on retrouvera une puce TV MediaTek 9650, développée spécialement pour ce modèle, ainsi qu’un moteur AI Master Smart Engine. D’après le constructeur, le Mi TV Lux optimisera l’image selon 5 scénarios d’utilisations spécifiques (cinéma, sport, jeux, etc.). Quant au volet audio, le téléviseur prend en charge le Dolby Atmos ainsi que la fonction AI Master for Audio. Cette fonctionnalité permet de détecter automatiquement le type de contenu diffusé et d’opter pour le mode audio adapté.

À lire également : Xiaomi devient numéro 2 en France au deuxième trimestre 2020 et dépasse Apple et Huawei

À lire également : Xiaomi imagine un smartphone permettant de ranger des écouteurs sans fil

Un écran pensé pour les professionnels

Notez ensuite que le Mi Lux TV est également compatible Always-On Display. Pour rappel, le mode « Always-On » est une fonctionnalité qui profite des caractéristiques des écrans OLED pour diffuser sur fond noir et en permanence des informations essentielles, et ce même lorsque l’appareil est en veille.

La présence de cette fonctionnalité confirme bien que Xioami ne vise pas seulement le grand public, mais aussi les professionnels comme les cinémas, les galeries d’art, les musées, les centres commerciaux ou les théâtres. Le lancement du Mi TV Lux est prévu le 16 août 2020 et il sera proposé dans un premier temps sur le marché chinois au prix de 6000 €, soit 50 000 yuans.

Source : Xiaomi