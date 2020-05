Xiaomi Mi TV 4A 32″ : la télé Android TV est disponible en France dès 149,99 €

Xiaomi lance la Mi TV 4A, un téléviseur de 32″ pouces en 4K HDR avec Dolby audio en France ! Sixième variante de sa série, le modèle, proposé dès 149,99 € pendant la période de précommandes propose un rapport qualité/prix imbattable.



Xiaomi vient de lancer la télévision Mi TV 4A en France. Il s’agit de la TV Xiaomi Android TV la moins chère en tout cas parmi les modèles disponibles en France. En parallèle, Xiaomi vient en effet de lancer dans l’hexagone trois modèles de télévisions plus premium Mi 4S disponibles dès 349,99 €. La Mi TV 4A est un écran 32″ de technologie LCD IPS. Elle propose une définition d’image HD, et est couplée à un système de haut-parleurs 5W compatible DTS-HD et Dolby Audio.

Pour le reste, c’est une Smart TV sous Android TV 9.0 avec la surcouche PowerWall OS du constructeur. Vous pouvez donc y installer les applications du Play Store qui vous chantent. La télé vient dès la sortie de boîte avec Netflix, Prime Video et Youtube – entre autres applications – préinstallés. Pour cela elle embarque un SoC qui comprend un processeur quadri-coeurs cadencé à 1,2 GHz, un GPU Mali 470 MP3, 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage flash.

Mi TV 4S 43" Ecran - 31.5" HD

- 1366 x 768

- 60 Hz

- 220 nits Dimensions (pied inclus) 733 x 180 x 479 mm

Poids 3,96 kg Support mural Oui - 100 x 100 mm Processeur - CPU : Quad Core jusqu’à 1.2 GHz

- GPU Mali 470 MP3 RAM 1.5 Go DDR Stockage 8 Go Flash eMMC Système d'exploitation Android TV 9.0 + PatchWall OS Audio - 2 x 5 W

- DTS-HD

- Dolby Audio Connectivité - HDMI x 3 (ARC x 1)

- USB 2.0 x 2

- Port Jack 3 5mm x 1

- Entrée AV

- DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

- Cl+ Sans fil - Bluetooth 4.2, BLE

- WFi 802.11 a/b/g/n/ac

2.4 & 5GHz Accessoires inclus - télécommande x 1

- Pied TV x 1 (paire)

- Vis x 4

- Manuel utilisateur Coloris Gris métal Prix de vente (hors précommande) 199,99 €

Ce qui sera suffisant pour l’interface, mais, vous vous en doutez, très juste (voire insuffisant) pour les jeux du Play Store. Ce petit manque de peps est compensé par une connectique particulièrement fournie. La Mi TV 4A 32″ propose en effet 3 ports HDMI ports (avec 1 port ARC ) et 2 ports USB 2 .0. La connectivité sans fil est compatible WiFi Dual Band et Bluetooth 4.2. La télé accepte la connexion d’enceintes, casques sans- fil ou d’autres appareils comme des manettes de jeu, des claviers ou des souris.

La Xiaomi Mi TV 4A 32″ est disponible en précommande à partir du 19 juin dès 149,99 € – le prix passe à 199,99 € deux semaines plus tard avec sa mise sur le marché.