Xiaomi Mi Smart Projector 2 officiel : Android TV, Dolby Audio, image 120 pouces, au prix de 599 €

Xiaomi a officialisé son troisième rétroprojecteur sous Android TV. Il s’appelle Mi Smart Projector 2. Il repose sur les acquis du Mi Smart Projector 2 Pro, sorti début 2021. Bien sûr, quelques technologies ont été enlevées afin de réduire considérablement le prix, qui passe de 999 euros à 599 euros. Parmi les quelques concessions, le HDR manquant et la puissance de lampe revue à la baisse. Présentations.

En janvier 2020, Xiaomi dévoilait le Mi Smart Compact Projector. Il s’agit d’un petit projecteur fonctionnant avec Android TV. Autonome et connecté, il peut être utilisé seul ou avec un autre appareil, comme une console de jeu, un lecteur Blu-ray ou une Box par exemple. Il était vendu en France à un prix avoisinant les 600 euros. Il embarquait une lampe de 500 lumens ANSI et pouvait afficher une image Full HD jusqu’à 120 pouces.

Au mois de mars 2021, Xiaomi revenait avec un nouveau projecteur connecté : le Mi Smart Projector 2 Pro. Le suffixe Pro est un indice du positionnement de ce second produit vis-à-vis du précédent : il est plus cher et mieux équipé. Une lampe de 1300 lumens. La compatibilité HDR. Double haut-parleur de 10 watts compatible Dolby Audio et DTS-HD. Correction du trapèze omnidirectionnelle. Et un prix bien plus élevé : 999 euros.

Mi Smart Projector 2 : Xiaomi renouvelle son offre abordable de rétroprojecteur connecté

Si vous avez un plus petit budget, mais envie d’un projecteur connecté avec les dernières innovations, Xiaomi répond justement à votre besoin. Lors de la conférence de présentation du Mi 11T et du Mi 11T Pro, la firme chinoise a également dévoilé le Mi Smart Projector 2, successeur du Mi Smart Compact Projector. Il en reprend le positionnement et le tarif, 599 euros (un tarif européen qui pourrait être légèrement différent en France). Il en améliore également quelques points de la fiche technique.

Nous retrouvons la lampe de 500 lumens ANSI. La taille d’affichage est conservée : de 60 à 120 pouces. Et la définition d’affichage est toujours coincée sur le Full HD. Nous avons également un premier changement intéressant : la correction du trapèze omnidirectionnelle, héritée de la version Pro, ainsi que l’autofocus pour la mise au point. Côté audio, nous avons toujours ici deux haut-parleurs, dont la puissance est de 5 watts chacun. Le système stéréo est compatible Dolby Audio.

Android TV, Chromecast, Google Assistant, Dolby Audio et 16 Go de stockage

Côté plate-forme, nous retrouvons Android TV, ici en version 9.0, le support de Chromcast et Google Assistant (avec un micro intégré), ainsi que 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne. La connectivité reste sensiblement la même que celle du Smart Projector 2 Pro : un port HDMI 2.0, un port USB 2.0, une sortie audio, le Bluetooth 5.0 et le WiFI ac. Seule différence, le Smart Projector 2 ne profite pas du second port HDMI compatible ARC.

Le Mi Smart Projector 2 est un parallélépipède de 150 mm de haut, 150 mm de profondeur et 115 mm de large. Il pèse 1,3 kg. Il n’est disponible qu’en blanc. Le projecteur arrivera très prochainement en France. Pas de date de sortie officielle chez Xiaomi France. Nous mettrons à jour cet article dès que l’information sera disponible.