Xiaomi Mi 11 : une édition spéciale ultra limitée sera bientôt présentée

En parallèle du lancement du Mi 11 et d'un hypothétique Mi 11 Pro, Xiaomi compte bel et bien proposer une édition spéciale du Mi 11, signée de la main même du fondateur de la marque. Ce modèle sera disponible en quantité ultra limitée, et il sera présenté prochainement par le constructeur.

La scène médiatique de ce lundi 8 février 2021 a été occupée en grande partie par Xiaomi. Pour cause, le constructeur chinois a présenté son nouveau flagship, le Xiaomi Mi 11, durant une conférence retransmise en ligne. Le Mi 11 5G débarquera bien en France à une date encore inconnue, et promet d'être aussi puissant qu'un iPhone 12 ou un Galaxy S21, le tout à un prix moins élevé : 749 €.

Il faut dire que la fiche technique de l'appareil est plutôt séduisante : un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM LPDDR5, 128/256 Go de stockage, une batterie de 4600 mAh, la charge rapide 55W et un écran AMOLED 6,81″ en définition WQHD+ 120 Hz. La partie photo n'est pas en reste avec un triple capteur photo à l'arrière, composé d'un capteur de 108 Mp, d'un capteur ultra grand-angle de 13 Mp et d'un objectif macro de 5 MP.

Durant la conférence, Xiaomi n'a toujours pas confirmé l'existence d'un Mi 11 Pro. En revanche, le constructeur a évoqué en coup de vent le disponibilité prochaine d'une édition collector du Mi 11. Cette “Special Edition” sera proposée en quantité ultra limitée. Pour l'heure, nous n'avons que très peu d'informations à son sujet.

Xiaomi a cependant laissé entrevoir l'apparence de la bête rapidement durant la conférence. Ainsi, on peut remarquer de légères variations sur le design, notamment sur la face arrière qui troque ce bleu uni contre des stries du plus bel effet. En outre, on notera l'apposition de la signature de Lei Jun, fondateur de la marque, sur la partie inférieure du dos de l'appareil.

Vous vous en doutez, ce modèle sera réservé avant tout aux fans inconditionnels du constructeur. Reste maintenant à savoir si cette édition spéciale se démarquera uniquement par son design, ou s'il disposera de caractéristiques techniques plus musclées que le modèle Vanilla. Il faudra attendre sa présentation officielle, qui devrait arriver sous peu comme en atteste le visuel de Xiaomi.