Xiaomi Mi 11 : il serait vendu à moins de 600 euros

Le Xiaomi Mi 11 sera un téléphone important. Ce sera en effet le premier du marché à être équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. Si plusieurs détails ont déjà fuité sur le terminal, son prix restait encore un mystère… jusqu’à aujourd’hui.

Le Xiaomi Mi 11 sera présenté très bientôt. Il ne faudra en effet pas attendre longtemps avant de connaître tous les détails de ce smartphone, étant donné que la conférence officielle se déroulera le 28 décembre, soit lundi prochain. Aujourd’hui, nous avons des nouveaux détails concernant son prix.

Plusieurs modèles de Xiaomi Mi 11 seront vendus. Un premier avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire, un autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire et un troisième avec 12 Go de RAM avec 256 Go de mémoire. Ce sont les prix des deux premiers qui ont fuité et qui ont été repérés par le site Gizchina, nous donnant un aperçu de ce qui nous attend.

Ainsi, la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire serait commercialisée à 4500 Yuans, ce qui fait un peu moins de 570 euros. La version avec 256 Go de mémoire serait elle à 4800 Yuans, soit 605 euros. Notons qu’il n’y a pas encore de prix pour la version la plus performante du Xiaomi Mi 11. Un dernier modèle, avec une coque en cuir, serait également présenté, et devrait logiquement coûter un peu plus cher.

Le premier smartphone avec un Snapdragon 888

Comme l’indique Gizchina, les prix peuvent encore être modifiés avant la présentation des smartphones la semaine prochaine. De plus, nous avons là les prix chinois, non internationaux. Quoiqu’il en soit, nous sommes sur un tarif très abordable pour ce genre de smartphone. Le Mi 11 serait en effet doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Un SoC nouveau qui devrait être la star des smartphones haut de gamme. Le OnePlus 9 ainsi que le Galaxy S21 (du moins dans sa version américaine) devraient en être équipés.

Le Xiaomi M11 devrait aussi être doté d’un écran de plus de 6 pouces en 1440p et 120 Hz, d’un APN de 48 mégapixels ainsi que d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide à 120 Watts. Rendez-vous le lundi 28 décembre pour en savoir plus.

Source : GizChina