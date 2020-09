Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : présentation officielle le 30 septembre 2020

Xiaomi dévoilera les Mi 10T et Mi 10T Pro lors d'une conférence en ligne le 30 septembre 2020. La marque chinoise vient en effet d'envoyer les invitations de rigueur à la presse. En parallèle, un informateur nous en dit plus sur le prix des différents modèles de la gamme en Europe.

Ce 22 septembre, Xiaomi a transmis aux médias spécialisés une invitation pour la présentation officielle des Mi 10T, rapportent nos confrères d'Android Authority. La conférence signera le coup d'envoi de l'arrivée de la gamme en Europe. Nous y découvrirons donc la date de sortie en France ainsi que la grille tarifaire complète. La présentation débutera à 14h, heure de Paris, le vendredi 30 septembre 2020. Elle sera évidemment diffusée en direct sur YouTube et accessible à tous les internautes.

Voici les prix en euros des Xiaomi Mi 10T

La gamme des Mi 10 serait composée d'un Mi 10T standard et d'un Mi 10T Pro. Plusieurs fuites affirment qu'un Mi 10T Lite, moins véloce et sophistiqué, est aussi dans les cartons de la marque chinoise. Quelques heures avant l'annonce de Xiaomi, un leaker allemand du nom de Techcheck, relayé par GSM Arena, a révélé le prix de vente des Mi 10T en Europe. Voici la grille tarifaire publiée par leaker sur Twitter :

Xiaomi Mi 10T : 499€

Xiaomi Mi 10T Pro (8 Go/ 128 Go) : 599,90€

Xiaomi Mi 10T Pro (8 Go/ 256 Go) : 649,90€

Xiaomi Mi 10T Lite : 329€

Selon lui, Xiaomi proposera le Mi 10T standard au prix de départ de 499 euros en Europe. Dans la foulée, il confirme l'existence d'un Mi 10T Lite, moins cher comme prévu. Pour rappel, une fuite signée Ice Universe montrait pourtant un Mi 10T Pro au prix de 699€ dans un Mi Store. Il pourrait simplement s'agir d'une version avec 12 Go de RAM voire encore davantage de stockage interne.

Côté fiche technique, les Mi 10T et Mi 10T Pro se démarquent de la concurrence grâce à leur écran LCD Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour l'heure, on ignore si le Mi 10T Lite profitera du même écran LCD 144 Hz. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Authority