Xiaomi lance la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, une caméra extérieure à moins de 100 €

Xiaomi vient de dévoiler sa nouvelle caméra de vidéosurveillance, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set. Derrière ce nom “à rallonge” se cache un petit dispositif permettant de surveiller l'extérieur de la maison et qui s'affiche à un prix très compétitif.

Si Xiaomi commercialise déjà en France des petites caméras dédiées à la vidéosurveillance, le constructeur lance cette fois un nouveau modèle dédié à l'extérieur. Sobrement intitulée Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set, l'appareil est vendu moins d'une centaine d'euros et résiste à la pluie et à de fortes chaleurs.

C'est donc une grande première pour Xiaomi en France qui étend son champ d'action et qui se fait un peu de plus dans la domotique. D'autant que l'appareil est commercialisé à un prix hyper compétitif par rapport à la concurrence.

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set se dédie à la vidéosurveillance en extérieur

En marge des lancements en France des smartphones Mi 11T, 11T Pro, des tablettes Pad 5 et Pad 5 Pro et autres TV Q1E 55”, Xiaomi vient d'annoncer la prochaine commercialisation d'une petite caméra de vidéo surveillance. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set mesure très exactement 5,27 x 12,2 x 10,26 cm, et a pour principale caractéristique de pouvoir être placée à l'extérieur d'un bâtiment.

L'appareil peut en effet fonctionner dans des températures allant de -20 à +50°C et résiste sans broncher à la pluie grâce à sa certification IP65. Pour éviter les vols, la caméra est également équipée d'un système qui détecte les mouvements anormaux de l'appareil. Comme son nom l'indique, la caméra est capable de filmer en 1920 x 1080. En termes de stockage, la caméra dispose d'un emplacement Micro SD (jusqu'à 32 Go) et d'un port USB. Et grâce à sa batterie de 5700 mAh, la caméra profite d'une autonomie de 90 jours.

La caméra est livrée avec un câble de recharge, un câble Ethernet de 2 mètres, une prise murale, des vis de fixation… Bref, le dispositif est normalement prêt à l'emploi dès la sortie de boite. Notez au passage que l'appareil nécessite un routeur (celui est inclus dans la “version en kit” de l'appareil). Il est également possible d'acquérir seulement la caméra, même si le routeur reste indispensable au fonctionnement du dispositif.

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set sera commercialisée à partir du 19 octobre 2021 au prix de 89,99 €. Son tarif passera à 99,99 € après le 2 novembre, ce qui reste malgré tout une très bonne affaire. On a hâte de pouvoir la tester, désormais.