Xiaomi dévoile MIUI 12, Windows 10 casse Chrome et le vélo est autorisé pendant le confinement, le récap

Xiaomi dévoile toutes les nouveautés de la surcouche MIUI 12, une mise à jour de Windows 10 est parvenue à casser Google Chrome et le vélo est finalement autorisé pendant le confinement en France…On fait le point sur l’actualité récente !

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

MIUI 12 : Xiaomi présente la mise à jour, découvrez toutes les nouveautés

Xiaomi a dévoilé les changements et nouveautés de MIUI 12 lors d’une conférence sur Sina Weibo. La mise à jour signe l’arrivée d’un mode sombre 2.0, de nouveaux fonds d’écran et d’écrans always-on montrant des paysages de la Terre, de la Lune et de Mars, d’un tracker d’activité sportive et de plusieurs fonctionnalités destinées à protéger la vie privée des usagers.

Windows 10 : Microsoft a réussi à casser Chrome avec une mise à jour dont il a le secret

La mise à jour Windows 10 1903 (mai 2019) a cassé une importante fonctionnalité de sécurité dans Google Chrome. Dans le détail, le firmware a saboté une fonctionnalité de sandboxing utilisée notamment par les navigateurs Chromium. Avec cette nouvelle mise à jour défaillante, Microsoft a mis les internautes à la merci des pirates. Microsoft a depuis lancé un patch correctif KB4549951.

Attestation de sortie : le vélo est enfin autorisé pour les loisirs pendant le confinement

Saisi par la FUB (la Fédération française des Usagers de la Bicyclette), le Ministère de l’intérieur a finalement autorisé le vélo pour les loisirs pendant le confinement. « Le déplacement à vélo à titre d’activité physique est autorisé dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile et à condition de la pratiquer seul » explique le gouvernement. Si vous avez écopé d’une amende injustifiée lors d’une balade à vélo, on vous invite à consulter le site qui vous aide à contester les contraventions abusives.

