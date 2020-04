Attestation de sortie : le vélo est enfin autorisé pour les loisirs pendant le confinement

Le ministère de l’Intérieur vient de trancher : la pratique du vélo, même dans le cadre d’un loisir, est bel et bien autorisée en période de confinement.

Depuis la mise en place du confinement, tout déplacement ne peut se faire que dans un cadre strict et nécessite une attestation. Et l’attestation de déplacement sur smartphone a grandement facilité la tâche de 67 millions de Français qui doivent sortir pour faire leurs courses, se rendre sur leur lieu de travail, ou tout simplement se dégourdir les jambes.

Néanmoins, sur les 15,5 millions de contrôles qui ont été effectués à ce jour, 915 000 contraventions ont déjà été dressées. Mais combien d’entre elles l’ont été de manière abusive ? Car sur certains points, les mesures imposées par le gouvernement sont parfois confuses, voire iniques. C’est le cas notamment de la pratique de la bicyclette.

Pendant le confinement, vous pouvez faire du vélo sous certaines conditions

Si le ministère de l’Intérieur précisait courant mars que la pratique du vélo de loisir était proscrite, et qu’elle était réservée à des déplacements professionnels, cette interdiction n’était pourtant stipulée nulle part dans l’article 3 alinéa 5 du décret du 20 mars 2020. Le texte de loi précise simplement que les déplacements se doivent d’être « brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes« .

En conséquence de quoi, les témoignages rapportant des verbalisations à cause du vélo fusent sur le Web. Certains se sont vu dresser un PV parce qu’ils allaient acheter leur pain à bicyclette, quand d’autres pratiquaient simplement le vélo pour faire leur sport quotidien. Alors, a-t-on le droit de faire du vélo autrement que pour se rendre sur son lieu de travail ?

En déposant un référé, la FUB (la Fédération française des Usagers de la Bicyclette) a finalement poussé le ministère de l’Intérieur à adopter une position claire et précise sur la pratique du vélo pour les loisirs. Ainsi, le gouvernement explique, dans un message adressé à Olivier Schneider, président de la FUB, que « le déplacement à vélo à titre d’activité physique est autorisé dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile et à condition de la pratiquer seul. »

En clair, la pratique du vélo est autorisée par le gouvernement pendant le confinement, même dans le cadre d’une activité sportive ou simplement pour se balader un peu. A condition bien évidemment de ne pas s’éloigner et de rester dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile.

Reste désormais à savoir comment le ministère va gérer toutes les contraventions qui ont été dressées de manière injustifiée. Rappelons que si vous êtes dans ce cas, des avocats ont mis en place un site qui vous aide à contester les contraventions abusives.