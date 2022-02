Xiaomi déclare la guerre à Apple et veut devenir le numéro 1 mondial du smartphone

Xiaomi vient de déclarer la guerre à Apple ! Le géant chinois s'est engagé à mener un combat à mort contre la concurrence afin de s'imposer comme le numéro 1 mondial du smartphone, devant Apple et Samsung.

Xiaomi enregistre des ventes de smartphones en hausse au cours des dernières années. Profitant de la dégringolade fulgurante de Huawei, le fabricant chinois s'est imposé comme le troisième constructeur de téléphones dans le monde. D'après les chiffres de Canalys, Xiaomi est parvenu à vendre 191 millions de smartphones, en hausse de 42 millions par rapport à 2020.

Grâce à des smartphones à succès comme les Xiaomi Mi 11, le constructeur s'est emparé de 14% des parts de marché. Xiaomi se trouve juste derrière Apple, qui détient 17% du marché, et Samsung. Leader incontesté de la téléphonie mobile, le géant de Séoul détient 20% du marché mondial.

Sur le même thème : Xiaomi passe devant Apple en France, mais reste derrière Samsung

Xiaomi promet “une guerre de vie ou de mort” à Apple

Grâce à son large catalogue composé de produits d'entrée, milieu et haut de gamme, Xiaomi souhaite devenir le numéro 1 de la téléphonie mobile. Sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Lei Jun, fondateur et directeur général de Xiaomi, s'est engagé à imposer Xiaomi comme la marque chinoise la plus importante du marché des smartphones.

“Nous visons à nous comparer pleinement à Apple en matière de de produit et d'expérience, et à devenir la plus grande marque haut de gamme chinoise au cours des trois prochaines années”, affirme Lei Jun, dont l'assurance rappelle à bien des égards celle de Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei. Avant les sanctions américaines, le responsable avait maintes fois assuré que Huawei sera bientôt devenu le numéro 1 mondial des smartphones. Les restrictions décrétées par Washington ont entravé l'ascension du constructeur.

Sur Weibo, Lei Jun s'engage à mener “une guerre de vie ou de mort” contre ses concurrents pour devenir le leader du secteur. Plutôt que de viser Samsung, l'éternel leader, le fondateur de Xiaomi s'attaque directement à Apple, dont l'influence et la popularité est incontestable. D'après le classement des marques réalisé chaque année par Interbrand, Apple est d'ailleurs la marque la plus puissante au monde.

D'après Wang Xiang, l'actuel président de Xiaomi, les ventes de smartphones en 2021 ont été bridées par la pénurie de puces informatiques. Privé de composants, le groupe chinois n'est pas parvenu à produire autant de smartphones que prévu pour combler la demande des consommateurs. Xiaomi parviendra-t-il à devancer Apple en 2022 quand la carence de composants sera terminée ? On attend votre avis dans les commentaires.