Xiaomi casse le prix du Mi Smart Band 6 et offre la balance connectée Mi Smart Scale 2

Xiaomi propose le bracelet connecté Mi Smart Band 6 à prix cassé et offre en plus la balance connectée Mi Smart Scale 2 d'une valeur de 20 €. Sur l'ensemble, vous bénéficiez d'une réduction de 50%.

Xiaomi et Samsung sont d'humeur généreuse en ce moment. Le second propose 25% de réduction sur le Galaxy Z Flip 3 et offre en plus la Galaxy Watch 4 Classic. Une offre très intéressante que nous partagions avec vous hier. Si vous recherchez un bracelet connecté et qu'une balance qui fait plus que prendre votre poids vous intéresse, cette offre Xiaomi est pour vous.

Le constructeur chinois propose en effet son bracelet pour une fraction du prix habituel. Le Mi Smart Band 6 dont voici notre test est à 39,99 € au lieu de 59,99 €, ce qui correspond à une réduction de 33%. Et comme si cela ne suffisait pas, Xiaomi offre en plus la balance connectée Mi Smart Scale 2 d'une valeur de 20 €. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter le bracelet au panier et la balance s'ajoute automatiquement pour 0 €.

En somme, vous payez 40 € pour deux produits qui en valent 80. Xiaomi propose donc 50% de réduction sur l'ensemble. Pour rappel, le Mi Smart Band 6 est la sixième génération de la ligne populaire des bracelets connectés de la marque. Il va sans dire que c'est l'un des meilleurs de la catégorie.

Quant à la balance connectée Mi Scale 2, elle vous permet de vous peser et de peser vos objets avec précision (à partir de 100 grammes). Elle est également capable de réaliser une analyse corporelle complète et de vous fournir plusieurs détails sur santé. Indice de masse corporelle, masse musculaire, graisse, quantité d'eau présente dans notre corps, masse osseuse, etc…