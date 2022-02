Samsung brade le Galaxy Z Flip 3 à 799 € + Galaxy Watch 4 Classic offerte

La boutique Samsung propose le Galaxy Z Flip 3 à 799 € au lieu de 1059 €, ce qui correspond à une réduction de 25%. Et comme si cela ne suffisait pas, le constructeur vous offre en plus une Galaxy Watch 4 Classic Edition. On vous explique tout.

Le Galaxy Z Flip 3 n'aura jamais été aussi abordable. C'est grâce à un bon plan que de Samsung sur son eShop officielle. Au lieu de 1059 €, vous pouvez avoir le smartphone pliable au format clapet à 799 €. Pour arriver à ce prix, le constructeur propose trois niveaux de réduction. La première, c'est une remise immédiate de 60 € qui fait passer le prix du smartphone à 999 €. À cela s'ajoute une ODR de 100 € qui fait descendre le prix à 899 €.

Enfin, si vous en avez la possibilité, Samsung offre jusqu'à 490 € pour la reprise d'un ancien smartphone. Avec un bonus supplémentaire de 100 € pour toute reprise. En envoyant un vieux smartphone, vous pourrez profiter de ces 100 € supplémentaires. Ce qui ramène le prix du Galaxy Z Flip 3 à 799 € (sans compter le montant de reprise de l'ancien téléphone). Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre en plus la Galaxy Watch 4 Classic Edition. Et c'est ce qui rend ce bon plan particulièrement intéressant.

Pour rappel, le Z Flip 3 dispose d'un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le deuxième écran (externe) est lui aussi de type AMOLED et atteint désormais 1,9 pouce. Il permet d'afficher l’heure, le niveau de batterie, les notifications et autres informations utiles. Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 888. Vous pouvez consulter notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3 en savoir plus sur le smartphone.