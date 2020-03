Xiaomi abandonnerait Surge, son chipset customisé développé avec TSMC

Une rumeur en provenance de Chine affirme que Xiaomi aurait décidé de ne plus investir dans le développement de son chipset personnalisé appelé Surge. Le Surge S1 a été déployé en 2017 et le Surge S2 était attendu en 2018. Mais la marque ne l’a jamais été officialisé. Elle préfèrerait maintenant se concentrer sur d’autres composants.

En 2017, Xiaomi présentait son premier chipset customisé : le Surge S1. Equipé de huit coeurs Cortex-A53 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et d’un GPU ARM Mali-T860 MP4, le composant n’a donné vie qu’à un seul téléphone : le Mi 5C, un modèle positionné sur un segment économique avec un prix de vente inférieur à 200 euros au démarrage. Suite à ce lancement, les rumeurs affirmaient que Xiaomi travaillait avec TSMC sur un second modèle, simplement appelé Surge S2 et prévu pour 2018. Or, rien n’est venu.

Le site Gizmochina rapporte une rumeur en provenance du portail de microblogging chinois Weibo. Selon celle-ci, Xiaomi n’aurait plus l’intention de développer ce composant. La raison est relativement simple : le coût n’est pas à la hauteur de l’avantage économique que cela apporte. Comprenez que le développement coûte cher et qu’il est difficile à rentabiliser.

Pas coût pas suffisamment justifié

Face à une concurrence équipée de composants Qualcomm ou MediaTek, l’offre de Xiaomi n’était pas bien différente. Voilà pourquoi le Mi 5C est resté le seul à être équipé du Surge S1. Et qu’aucun autre chipset n’a suivi l’expérience. Rappelons que sur l’entrée de gamme, même Samsung et Huawei, qui produisent pourtant leurs SoC customisés (respectivement les Exynos et les Kirin), s’appuient sur MediaTek pour équiper certains smartphones très économiques. Les récents Y6s de Huawei et Galaxy A41 de Samsung en sont la preuve.

L’entreprise n’aurait cependant pas abandonné l’idée d’investir dans les composants. La même source affirme que Xiaomi travaillerait sur des technologies périphériques, mais tout aussi importante. Une connectivité Bluetooth personnalisée (comparable à celle d’Apple), un récepteur de radiofréquence, etc. Rappelons également que Xiaomi travaille sur ses propres technologies de charge rapide. En 2019, la firme chinoise a d’ailleurs investi dans une société spécialisée dans le domaine. Elle s’appelle Hypower Electronics.

Source : Gizmochina