Xiaomi abandonne les smartphones 4G pour se concentrer sur la 5G

Xiaomi a décidé d’abandonner les smartphones 4G. La marque chinoise va désormais se concentrer sur le développement de son catalogue de smartphones compatibles avec le réseau 5G. D’ici la fin de cette année, le constructeur ambitionne d’ailleurs de lancer une dizaine de téléphones compatibles.

Lei Jun, PDG du groupe Xiaomi, a évoqué l’arrivée des smartphones 5G lors d’une allocution avec la presse chinoise, rapporte ITHome. D’après le dirigeant, Xiaomi a décidé de ne plus produire de smartphones cantonnés à la 4G. Fin de l’année dernière, le constructeur a d’ailleurs fait un trait sur sa gamme de téléphones 4G pour se concentrer intégralement aux terminaux 5G. Lei Jun évoque aussi vraisemblablement les appareils en production ou en cours de développement.

L’épidémie de Covid-19 a ralenti l’avénement de la 5G, explique Xiaomi

Depuis le début de l’année, Xiaomi a d’ailleurs lancé 5 smartphones 5G sur le marché en dépit de la pandémie, dont le Mi 10 Lite à moins de 400€. « Nos entrepôts sont vides mais les smartphones 5G ne peuvent pas encore les remplir » regrette Lei Jun, évoquant les soucis de production causés par la crise du coronavirus. Suite à l’épidémie en Chine, les usines de la firme ont accumulé du retard en janvier et en février.

Pour booster la reprise de la production, Xiaomi a débloqué 250 millions de yuans, soit 350 millions de dollars. « En raison de l’impact de l’épidémie, la promotion de la 5G a en effet ralenti, mais notre stratégie n’a pas changé et nous continuerons à lancer des téléphones mobiles 5G » rassure le responsable.

D’ici fin 2020, plus de 10 smartphones Xiaomi compatibles avec la 5G débarqueront sur le marché. Parmi les plus attendus, citons le Redmi 10 X, dont le prix s’annonce ultra compétitif. Que pensez-vous de la stratégie de Xiaomi alors que la 5G n’est pas encore déployée dans la plupart des pays ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : ITHome