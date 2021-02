Xiaomi devient le troisième plus gros vendeur de smartphones au monde

Xiaomi a dévoilé son nouveau Mi 11 pour une commercialisation en Europe. Dans le même temps, le constructeur s’est félicité d’être devenu le troisième plus gros vendeur de smartphones dans le monde. Il dépasse ainsi Huawei, éjecté du podium.

Xiaomi est en pleine gloire. Le constructeur chinois s’impose partout dans le monde avec des smartphones de qualité vendus à des prix attractifs. Son dernier bébé, le Mi 11, a été dévoilé hier pour le marché Européen et propose une fiche technique très attrayante. Xiaomi a profité de cette présentation virtuelle pour indiquer qu’il était devenu le 3e plus gros constructeur de smartphones dans le monde.

Xiaomi s’est en effet félicité de sa performances et a donné quelques chiffres. Le fabricant est dans le top 5 des constructeurs sur 54 marchés, dans le top 3 dans 35 et numéro 1 sur 10 marchés. Il affirme également avoir connu une progression impressionnante de 3 639% de ses ventes sur le secteur du haut de gamme au troisième trimestre 2020. Le résultat de 1,3 milliard de dollars d’investissement dans la R&D, affirme le constructeur. Enfin, Xiaomi se félicite d’avoir vendu plus de 20 millions de téléphones estampillés Redmi Note dans le monde. Une sacrée performance.

Samsung toujours premier constructeur mondial

Selon Statcounter, Xiaomi s’est hissé à la troisième place des plus gros vendeurs de smartphone en ce début d’année 2021. Le constructeur chinois a ainsi dépassé Huawei et les 10% de parts de marché. Il faut dire que son concurrent doit actuellement faire face à une situation compliquée depuis 2019 et l’embargo imposé par la Maison Blanche. Une situation qui n'est pas près d'évoluer en sa faveur, selon les derniers retours.

Le duo de tête reste lui inchangé. A la première place, nous retrouvons l’indétrônable Samsung avec presque 29 % de parts de marché. Apple pointe à la deuxième place avec 27,47%. Xiaomi est certes encore loin derrière, mais la marge de progression reste immense et le constructeur a un boulevard devant lui maintenant que Huawei est en difficulté.

Le Mi 11 présenté hier devrait contribuer à faire progresser le constructeur, même s’il mise évidemment plus sur les téléphones peu chers et performants. Pour rappel, le nouveau haut de gamme dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces en 1440p et 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et d’un capteur photo principal de 108 mégapixels.