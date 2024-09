Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip : avec ces offres de lancement, les smartphones passent à prix réduit !

Xiaomi vient tout juste d’annoncer la sortie en France de trois nouveaux smartphones très attendus : les 14T, 14T Pro et Mix Flip. Et pour accompagner cette sortie, le géant chinois a mis les petits plats dans les grands avec des offres de lancement qui font chuter drastiquement le prix des trois modèles. Mais attention, vous n’avez que quelques jours pour en profiter !

La sortie de nouveaux smartphones Xiaomi est toujours un évènement et génère d’excellentes ventes en France et partout dans le monde. Et pour cause, la marque est connue pour proposer des téléphones avec des rapports qualité-prix imbattables.

Xiaomi vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle série de smartphones 14T avec le Xiaomi 14T et le Xiaomi 14T Pro. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur en a profité pour annoncer aussi l’arrivée en France du smartphone pliable, le Xiaomi Mix Flip. Déjà disponible en Chine depuis cet été, il était très attendu en Europe pour concurrencer les modèles de Samsung et Motorola.

L’un de ces téléphones vous intéresse ? Ne tardez pas pour le commander, car en l’achetant dès à présent, vous pouvez profiter de très nombreuses offres promotionnelles de lancement cumulables sur chaque modèle.

Ainsi, en cumulant toutes les offres possibles, vous obtiendrez :

Jusqu’à 54% de réduction sur le Xiaomi 14T Pro

Jusqu’à 35% de réduction sur le Xiaomi 14T

Jusqu’à 38% de réduction sur le Xiaomi Mix Flip

Découvrir le Xiaomi 14T Pro

Découvrir le Xiaomi 14T

Découvrir le Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip : découvrez les différentes offres sur les nouveaux smartphones

Commençons par le smartphone Xiaomi 14T Pro qui profite des promotions les plus conséquentes. Il est disponible à partir de 901,90 € dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go. Mais si vous l’achetez du 26 Septembre 2024 (16h00) au 10 Octobre 2024 (23h59) sur le site officiel de Xiaomi, vous pourrez vous l’offrir pour bien moins cher.

Voici les offres cumulables sur ce modèle :

une remise immédiate de 100 €

un bonus de reprise de 150 €

la Xiaomi Watch 2 offerte (d’une valeur de 199,99 €)

un coupon de réduction de 150 € en échange de 15 Mi-Points (sachant que tous les nouveaux clients ont 50 Mi-Points offerts à la création de leur compte)

Et ce n’est pas fini puisque vous bénéficiez aussi de 4 mois offerts à Spotify Premium, 6 mois d'accès gratuit à la formule 100 Go de Google One Cloud Storage 100 Go ainsi que 3 mois offerts à YouTube Premium.

Le Xiaomi 14T est lui en vente au prix conseillé de 651,90 € dans sa version 256 Go. En l’achetant avant le 10 octobre minuit, vous avez accès à 3 offres d’une valeur cumulée de 249 euros :

une remise immédiate de 100 €

la Redmi Watch 3 Active offerte d’une valeur de 49,99 €

un coupon de réduction de 100 € en échange de 10 Mi-Points

Et vous aurez accès aussi aux mêmes bonus de mois offerts pour Spotify, Google One et YouTube Premium que le Xiaomi 14T Pro.

Enfin, On termine en beauté avec le smartphone à clapet Xiaomi Mix Flip qui sort en France en même temps que les Xiaomi 14T et 14T Pro. C’est le plus onéreux des trois puisqu’il a un prix de vente de 1301,90 €. Mais il voit aussi son prix chuter à l’occasion du lancement grâce à 3 offres promotionnelles d’une valeur cumulée de 630 euros. Vous avez toujours jusqu’au 10 octobre 23h59 pour en profiter.

Voici les offres pour le Mix Flip :

un bonus de reprise de 200 €

la Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set EU offerte d’une valeur de 169,99 €

un coupon de réduction de 200 € en échange de 20 Mi-Points (pour rappel, tous les nouveaux clients ont 50 Mi-Points offerts à la création de leur compte)

Et vous avez toujours en plus 4 mois offerts pour Spotify Premium, 6 mois pour Google One Storage 100 Go et 3 mois pour YouTube Premium.

Quelles sont les caractéristiques des nouveaux Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip ?

Le Xiaomi 14T embarque un magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution 1,5K (2712×1220 px) et profite d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz pour une fluidité visuelle exceptionnelle.

Sous le capot, le SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra couplé à 12 Go de RAM offre des performances exceptionnelles, tant au niveau énergétique que technique. Avec la batterie d’une capacité de 5000 mAh, vous profitez d’autonomie prolongée.

Pour la partie photo, le Xiaomi 14T n’est pas en reste. Il est équipé d’un triple capteur conçu en collaboration avec Leica. On retrouve ainsi objectif principal de 50 MP qui capture des clichés d'une netteté inégalée, même de nuit, ainsi qu’un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. En outre, la caméra selfie de 32 MP vous permet de réaliser des images de bonne facture.

De son côté, le Xiaomi 14T Pro n’est pas en reste. Ce modèle haut de gamme dispose du même écran et des mêmes capteurs photo que le Xiaomi 14T mais il est plus puissant puisqu’il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 9300+. De plus, la batterie de 5000 mAh profite de l’HyperCharge 120W (contre 67 pour le modèle standard) et 50W sans fil et l’espace de stockage est doublé, soit 512 Go contre 256 sur le Xiaomi 14T.

Enfin, le Xiaomi Mix Flip n’a pas à rougir face à des modèles concurrents de smartphones pliables. Il dispose de deux magnifiques écrans AMOLED 1,5K. Lorsqu’il est replié, l’écran extérieur de 4,01 pouces vous permet de consulter en un clin d’oeil toutes vos notifications, mais aussi le niveau de batterie, ou encore l’heure. Quant à lui, l’écran intérieur de 6,86 pouces profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Ce modèle est par ailleurs doté d’une puce Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform couplé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. C’est un smartphone fluide et économe en énergie.

Côté photo, les capteurs bénéficient ici encore du partenariat entre Xiaomi et Leica. On retrouve à l’arrière deux objectifs de 50 MP accompagnés à l’avant d’une caméra selfie de 32 MP. En outre, la batterie de 4780mAh vous permettra de tenir toute la journée sans souci.

