Xiaomi 13T et 13T Pro : cette fuite confirme les spécifications et les prix des smartphones haut de gamme

La bévue d’une boutique de vente en ligne a confirmé les spécifications et les prix européens des Xiaomi 13T et 13 T Pro.

Les Xiaomi 13T et 13T Pro débarqueront sur nos étals le 26 septembre 2023. Les rumeurs les plus diverses couraient sur la toile concernant leur prix de vente et leurs fiches techniques. Une boutique de vente en ligne roumaine a laissé paraître les tarifs et les spécifications. Leur site a, un temps, laissé paraître la fiche technique des appareils.

Le site confirme ainsi que les Xiaomi 13T, et tout particulièrement le 13T, Pro sont effectivement des versions retravaillées pour l’Europe du Redmi K60 Ultra. Le Xiaomi 13 T Pro sera un quasi-décalque du smartphone réservé au marché chinois. Il sera en effet propulsé par le même processeur MediaTek Dimensity 9200+ qui en conjonction avec la puce X7 promet des performances exceptionnelles en jeu. Le Xiaomi 13T sera quant à lui équipé d’un processeur un peu plus modeste, le Dimensity 8200 Ultra. Au niveau de l’affichage, les deux modèles arboreront le même écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La fiche technique des Xiaomi 13T et 13 T Pro a fuité sur les réseaux

Au rayon images, les deux appareils partageront les mêmes capteurs, à savoir une caméra frontale de 20 MP ouvrant à f/2.2 avec une distance focale de 26 mm, un ultra grand-angle (15 mm) de 12 MP à f/2.2, un téléobjectif Leica avec un zoom optique 2x ouvrant à f/1.9, et un objectif grand angle Leica de 50 MP. La version Pro se démarquera sur d’autres aspects, tels que la possibilité d’opter pour une configuration à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le « simple » Xiaomi 13T sera limité à 8 Go de mémoire, ou encore la possibilité de profiter d’une recharge rapide à 120 W (contre 67 W pour le Xiaomi 13T).

Cette fuite confirme par ailleurs que les tarifs des Xiaomi 13T et 13 T Pro devraient s’avérer compétitifs. Selon les sources, le Xiaomi 13T sera vendu en Europe à un prix d'environ 699 € dans sa version 8/256, tandis que le Xiaomi 13 T Pro s’échangera à un tarif oscillant autour de 949 € pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.