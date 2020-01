Xbox Series X : cette étrange puce AMD pourrait faire tourner une console « Series S » allégée

A côté de la Xbox Series X, des rumeurs persistantes évoquent une variante Series S moins chère également connue sous le nom de code Lockhart. Or, la découverte d’un étonnant APU AMD donne peut-être des indices sur ce que sera cette console light. Les performances semblent au-delà de ce qui était anticipé.

Microsoft se prépare à lancer sa Xbox Series X. Mais depuis plusieurs semaines une rumeur évoque régulièrement l’arrivée d’une déclinaison moins chère. Un projet de console qui revient régulièrement sous le nom de code Lockhart. Or, découverte d’une mystérieuse référence chez AMD électrise certains fans et investisseurs.

Cet APU ressemble, comme le rapporte WCCFTech, au rectangle de silicium idéal pour une éventuelle Series S. Certaines sources relèvent cependant qu’il est également tout à fait possible qu’il s’agisse d’un nouvel APU AMD FireFlight pour une nouvelle console chinoise Subor Z+. Pour ceux qui ne la connaitraient pas, la Subor Z+ est une console sous Windows 10 assez unique.

Tout semble pointer vers une Xbox Series S moins chère

Son SoC combine des coeurs Zen avec un GPU Vega – ce qui ressemble aux configurations retenues par Sony et Microsoft. Néanmoins le fabricant de cette console, Zhongshan Subor, a été dissout en mai 2019. Ce qui renforce l’espoir que ce SoC annonce en réalité l’arrivée d’une Xbox Series S. L’existence de cet APU a été révélée par le twittos _rogame, à l’origine d’autres fuites sur les prochaines consoles de Microsoft et de Sony.

Concrètement, cet APU inédit embarque un CPU Ryzen huit coeurs cadencé à 4 GHz, 16 Go de mémoire partagée entre RAM et VRAM (12 Go RAM + 4 GO VRAM). Les détails techniques plus précis ne sont pas connus à ce stade. Mais plusieurs benchmarks (3DMARK11 et Time Spy) donnent une idée de ses performances. Selon WWCFTech, ces scores permettent d’estimer sa puissance entre 7 et 7,9 TFLOPS.

Ce qui est bien davantage que les 4 TFLOPS initialement attendus pour le projet Lockhart, et placent la partie graphique de l’APU au niveau, par exemple, d’une AMD RX 5600 XT. Bien sûr à ce stade, cette rumeur est à prendre avec la prudence qui s’impose.

