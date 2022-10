Xbox Series X et S : Microsoft déploie la mise à jour d’octobre 2022, voici toutes les nouveautés

Microsoft a révélé les nouvelles fonctionnalités et les changements à venir dans la mise à jour Xbox octobre 2022. Parmi les nouveautés, citons la possibilité de modifier le volume de votre téléviseur avec votre manette Xbox, de couper le son de démarrage de votre console, de monter vos clips vidéo avec l'application mobile Xbox, et bien plus encore.

Microsoft vient d’annoncer sur son blog que sa dernière mise à jour d’octobre 2022 arrive sur les Xbox Series X et S. Dans un fil de discussion sur Twitter décrivant les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, le compte Twitter officiel de la Xbox a déclaré que « beaucoup de fans » avaient demandé la possibilité pour les consoles Xbox de démarrer en silence, et c’est désormais possible grâce à la nouvelle mise à jour.

Cette nouvelle fonctionnalité s'associe parfaitement à une autre amélioration : la possibilité de régler le volume de la télévision directement sur la Xbox, sans avoir besoin d'une télécommande. Pour cela, la console devra être connectée à un téléviseur via HDMI, et vous devrez vous rendre dans la section Audio & Musique du menu Xbox.

Microsoft modifie les options d’économie d’énergie de la Xbox

D'autres modifications incluent des changements dans les noms des différents modes d'alimentation de la Xbox (« Standby » devient « Sleep » et « Energy saver » devient « Shutdown (energy saving) ») ainsi que la clé Xbox passkey et la guest key, qui ont été renommées respectivement Xbox PIN et Xbox guest PIN.

La mise à jour comprend également un rafraîchissement mineur de la façon dont vous configurez votre Home Xbox, décrit comme offrant un « écran de configuration amélioré ». Pour rappel, votre Home Xbox permet à votre famille et à vos amis d'accéder à vos jeux même lorsque vous n'êtes pas en ligne. Vous devrez être connecté et en ligne pour utiliser votre logiciel sur d'autres consoles Xbox.

Vous pouvez aussi désormais découper les clips directement dans l'application Xbox sur Android et iOS au lieu de télécharger les séquences sur votre smartphone et de les éditer avec l'application Photos d'Apple ou de Google.

Enfin, la mise à jour du logiciel système Xbox octobre 2022 comprend des mises à jour du micrologiciel des manettes suivantes :

Contrôleur sans fil Xbox Elite série 2

Contrôleurs sans fil Xbox série X|S

Contrôleurs adaptatifs Xbox

Contrôleurs sans fil Xbox One avec support Bluetooth

Ces mises à jour du firmware incluent des corrections de bugs ainsi que des corrections pour périphériques qui se connectent à la Xbox Adaptive Controller.