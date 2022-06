Xbox Series X et S : les manettes sont en rupture de stock, Microsoft le confirme

Si vous essayez d’acheter une manette de Xbox en ce moment, vous risquez d'avoir du mal, surtout si vous êtes en Europe. Microsoft a confirmé qu'il existe actuellement une pénurie de manettes pour les consoles Xbox Series X, S et Xbox One.

Alors que la pénurie de composants et la pandémie de COVID-19 ont entraîné des problèmes de stock assez importants avec des consoles comme la Xbox Series X et la PlayStation 5, il semble maintenant que les difficultés de fabrication et d'expédition aient commencé à avoir un impact sur les manettes Xbox.

De nombreux détaillants en Europe, y compris le Microsoft Store, sont actuellement en rupture de stock de manettes sans fil Xbox. Comme on pouvait s’en douter, Microsoft a déclaré que la raison de ce problème est liée à des problèmes d'approvisionnement. « Nous savons qu'il peut être difficile de trouver des contrôleurs sans fil Xbox en ce moment en raison de ruptures d'approvisionnement. Nous travaillons aussi vite que possible avec nos partenaires fabricants et détaillants pour améliorer la situation », a déclaré un représentant de Microsoft dans un communiqué officiel. « Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre détaillant local ».

Les manettes Xbox sont les nouvelles victimes de la pénurie

Les joueurs qui ont finalement pu se procurer une console auprès des détaillants ces derniers mois devront probablement attendre un peu pour obtenir une deuxième manette afin de pouvoir jouer avec leurs amis et leur famille, car les packs de l'édition standard ne sont livrés qu'avec une seule manette.

Les manettes de PlayStation ne semblent pas souffrir des mêmes problèmes d’approvisionnement, mais il n’est pas impossible qu’elles deviennent elles aussi victimes de leur succès si certains joueurs sur d’autres plateformes décident, face à la rupture de stock, d’acheter une DualShock ou DualSense plutôt qu’une manette Xbox. Sony travaillerait d’ailleurs sur une DualSense Pro pour la PlayStation 5.

Ceux qui veulent à tout prix se procurer une manette Xbox peuvent se tourner vers Xbox Design Lab, qui accepte toujours les commandes, mais le prix d'une manette personnalisée est plus élevé que celui d'une manette standard, et il faut compter environ 28 jours pour que Microsoft expédie votre manette.