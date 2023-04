Xbox Series X : bientôt une manette avec un écran intégré ?

Une manette Xbox Series X avec écran intégré ? Un concept intéressant auquel réfléchit le constructeur Turtle Beach. Un brevet qui décrit un tel terminal a en effet été déposé au bureau américain de la protection de la propriété intellectuelle. Microsoft travaille aussi sur cette fonctionnalité.

Les dépôts de brevets sont intéressants, car même s’ils ne décrivent pas forcément un produit à venir, il nous donnent une idée des pistes de travail des constructeurs. Le brevet du jour a été déposé par Turtle Beach et dévoile une manette Xbox dotée d’un écran tactile.

Comme on peut le voir, cette manette est équipée d’un écran. Sur le schéma, on note que le pad donne diverses informations, comme le niveau de batterie, l’heure, mais aussi des données sur vos performances en jeu ou encore sur vos réseaux sociaux. Détail important, le brevet indique que la manette peut non seulement se connecter à votre console, mais aussi à votre smartphone.

Un écran sur une manette, une idée loin d'être nouvelle

Le fait d’avoir un écran sur une manette de jeu n’est pas une idée nouvelle, Sega le faisait par exemple déjà sur la Dreamcast (1999). Toutefois, disposer d’une vraie dalle tactile qui accompagne le joueur est encore rare, même si quelques essais ont été faits. Asus, par exemple, a présenté un pad avec écran OLED il y a quelques mois : la Raikiri Pro.

L’écran tel que montré dans le brevet est un peu différent, puisqu’il prend presque toute la façade. De ce fait, il présente un immense défi technique, notamment au niveau de l’autonomie. Un pari fou de la part de Turtle Beach ? Pas vraiment. Le constructeur n’est pas le seul à plancher sur le sujet puisqu’un brevet similaire avait déjà été déposé il y a quelques mois par… Microsoft.

Après les pavés tactiles et les boutons Share, l’apparition des écrans pourrait donc être la prochaine grande tendance de nos manettes. Cela pourrait changer la façon dont nous interagissons avec le jeu. Car en plus de diverses informations techniques, on pourrait imaginer que ces écrans soient utilisées par les développeurs pour livrer des données inhérentes aux titres lancés sur la console, comme une carte ou un inventaire. Une idée qui avait déjà été appliquée avec la Wii U, qui disposait d’une tablette en guise de manette.