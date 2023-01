CES 2023 : Asus dévoile une manette Xbox avec un écran OLED intégré

Asus a profité du CES de Las Vegas pour annoncer une nouvelle manette PC/Xbox, la ROG Raikiri Pro. Cette dernière est dédiée aux adeptes de performances et dispose d’une particularité intéressante : elle est équipée d’un petit écran OLED.

Asus aime tellement les écrans OLED qu’il en met sur tous ses produits, même sur ceux qui n’ont habituellement pas besoin d’affichage. Après avoir présenté moult PC (tous dotés de dalles OLED), la firme taïwanaise a dévoilé la ROG Raikiri Pro… qui embarque un petit écran.

Il s’agit d’une manette Xbox, mais Asus la présente comme un Pad avant tout dédié aux joueurs PC. Comme on peut le voir, sa particularité se trouve juste au-dessus du bouton Home : un petit écran OLED de 1,3 pouces.

Cet écran OLED d’une définition de 128 x 40 pixels, tout en longueur, sert à afficher des informations importantes au joueur. Par exemple le niveau de batterie, l’appairage, le micro ou même des petites animations en pleine partie. Une bonne idée, mais loin d’être inédite. Microsoft avait déjà sorti une manette Xbox avec un écran intégré il y a quelques années (la réédition de la Duke pour la Xbox One) et nous nous souvenons tous de la manette Dreamcast, dotée d’un écran à cristaux liquides.

On remarque également la présence de Leds RGB sur le châssis afin de personnaliser encore plus sa chère manette. Pour le reste, nous sommes dans du grand classique, puisque le design reprend logiquement les canons instaurés par Microsoft sur la Elite. On retrouve par exemple les boutons supplémentaires à l'arrière.

Niveau technique, on peut noter plusieurs choses intéressantes. Premièrement, il sera possible de créer des profils et de remapper les touches directement via l’application d’Asus, Armoury Crate. Le Pad se connecte aussi de trois manières différentes à votre PC : en filaire, en bluetooth ou encore en connexion 2,4 Ghz. A signaler que sur Xbox Series X/S, seule la connexion filaire est possible : la ROG Raikiri Pro est avant tout une manette conçue pour le PC.

La manette devrait arriver dans le courant du deuxième trimestre 2023 au prix de 189 euros. Une version non Pro (sans écran) sera disponible pour 119 euros.