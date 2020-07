A quelques mois de la sortie de la Xbox Series X, et peut-être même de la Series S, Microsoft fait un peu de ménage dans son catalogue de consoles. Si le constructeur commercialisait jusqu’à présent plusieurs modèles de consoles, l’une d’entre elles vient de passer de vie à trépas : la Xbox One X semble sur le point de nous faire ses adieux.

Lancée en septembre 2017, la Xbox One X aura finalement eu une durée de vie très courte. Microsoft semble déjà vouloir l’abandonner, à l’aube du lancement de sa nouvelle génération de consoles. Depuis quelques jours, il n’est plus possible d’acquérir la fameuse console sur le site officiel du géant de Redmond.

Microsoft ne commercialise plus sa Xbox One X sur son propre site

L’information a été repérée par Press Start, puis confirmée par Kotaku. Sur la page d’accueil du site australien de Microsoft, deux consoles de jeu sont actuellement présentées. On y trouve la Xbox One S d’une part, et la Xbox Series X (qui n’est pas encore sortie, rappelons-le) d’autre part. Manque donc à l’appel un modèle : la Xbox One X, une console pourtant sortie il y a moins de 3 ans. Le site Press Start explique avoir contacté deux revendeurs australiens, qui ont confirmé ne plus attendre de nouveaux exemplaires de la console. Toutes les ventes se font désormais sur le stock en cours, les revendeurs n’attendant plus de réapprovisionnement.

En France, la Xbox One X est toujours mentionnée sur la page d’accueil dédiée aux consoles. En revanche, en cliquant sur le bouton Acheter maintenant, le site ne retourne plus aucun résultat. Sur le site nord-américain de Microsoft, même combat : la console est en rupture de stock. Notez en revanche qu’il est toujours possible d’acquérir la One X sur des sites marchands comme Amazon, Cdiscount ou Micromania, pour ne citer qu’eux. Sortie récemment, la version Cyberpunk 2077 de la console est elle aussi encore disponible.

Même si Microsoft n’a pas encore officialisé l’abandon de sa console, cet arrêt paraît finalement assez logique. Si la sortie d’une version allégée de la Xbox Series X (la Xbox Series S) semble se concrétiser un peu plus chaque semaine, cette console ferait alors de l’ombre à la Xbox One X, moins puissante et finalement trop chère. La suppression au catalogue de la One X s’impose donc d’elle-même. Reste désormais à savoir quand Microsoft officialisera l’arrêt de la production de sa console… Probablement au moment de la présentation de la Series X ?

Source : Kotaku