Xbox : la mise à jour de novembre 2022 renforce l’intégration de Discord

Xbox a dévoilé la mise à jour de sa console pour le mois de novembre 2022, et cette dernière apporte tout un tas de nouveautés, dont notamment une meilleure intégration pour Discord, que vous pouvez désormais utiliser sans smartphone.

Après une mise à jour d’octobre riche en fonctionnalités, c’est désormais au tour de la version de novembre 2022 d’apporter son lot de nouveautés. Parmi elles, de nombreuses fonctionnalités récentes du programme Insider font leur apparition sur toutes les consoles, notamment une nouvelle application “Captures” et une intégration totale du chat vocal Discord sur la Xbox One et la Xbox Series X|S.

Microsoft améliore les captures d’écran

Tout d’abord, en ce qui concerne les captures et le streaming, vous pouvez désormais utiliser l'application dédiée Captures pour afficher vos clips de jeu et vos captures d'écran. L'application offre une expérience beaucoup plus fluide que l'ancien système lors de l'édition et de la visualisation de vos captures, ce qui faisait cruellement défaut auparavant.

De plus, outre l'intégration de Twitch, les utilisateurs Xbox peuvent désormais lancer un flux en direct sur leur console avec Lightstream et Streamlabs. On peut également noter une nouveauté pour l’application Microsoft Store, qui peut maintenant vous envoyer des alertes lorsqu'un des jeux de votre liste de souhaits est en vente. Il est également possible de partager votre liste de souhaits avec d'autres joueurs Xbox. Dans l’application Paramètres, la nouvelle section Recommandations aidera aussi les utilisateurs à tirer parti de toutes les fonctionnalités que leur téléviseur et leur système audio ont à offrir.

Discord peut désormais être utilisé sans smartphone sur votre Xbox

La nouveauté principale de la mise à jour est l’intégration renforcée de Discord, qui fonctionne désormais sans smartphone. Les utilisateurs peuvent maintenant se connecter facilement à leurs canaux vocaux Discord directement depuis l’interface de leur console Xbox One, et Xbox Series X/S.

Pour cela, vous devez juste :

Ouvrir le guide Xbox

Cliquer sur Groupes & Chat et sélectionner Discord

Faire défiler les serveurs Discord disponibles pour atteindre le canal vocal que vous souhaitez rejoindre

Cliquer sur le salon. Vous pourrez voir votre liste d’amis dans le canal avant de rejoindre le groupe

Après avoir été intégrée aux groupes Xbox, la suppression du bruit arrive désormais dans Discord Voice grâce à la nouvelle mise à jour, ce qui signifie que vous pouvez activer la fonction pour bloquer les bruits de fond qui peuvent gêner votre appel vocal Discord, comme un chien qui aboie ou vous qui tapez votre manette sur votre mur.

Discord travaille avec Krisp, une application de suppression du bruit, pour réduire le bruit extérieur lors des appels. Vous pouvez désactiver la suppression du bruit sur Xbox dans la section des options de l'interface utilisateur des appels Discord.