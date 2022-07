Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits d’août 2022

Quelques jours avant le mois d’août, Microsoft a déjà dévoilé la liste des jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés au programme Xbox Games With Gold. Ce mois-ci, ce sont 4 jeux qui seront offerts.

Après un mois de juillet assez calme où Microsoft n’avait offert aucun titre majeur, Microsoft a levé le voile sur les 4 jeux qui seront offerts au mois d’août, et sa sélection ne plaira pas à tous les abonnés au programme Xbox Game With Gold. En effet, deux d'entre eux faisaient déjà partie des précédentes sélections Games with Gold, en 2014 et 2020.

Les deux titres qui avaient déjà été disponibles sont Saints Row 2, qui a été lancé sur Xbox 360, et Monaco : What's Yours is Mine, le hit furtif indé de 2013. Saints Row 2 était une offre Games with Gold de juillet 2020, et Monaco a été offert gratuitement aux abonnés Gold en septembre 2014. On voit donc que Microsoft fait du réchauffé, puisque l’entreprise a déjà annoncé qu’elle arrêtera d’offrir des jeux Xbox 360 dès octobre 2022.

Microsoft dévoile la liste des jeux Xbox One offerts en août

En plus des deux jeux Xbox 360, Microsoft va offrir aux abonnés deux jeux Xbox One, qui n’ont eux jamais fait partie des jeux offerts des mois précédents. On retrouve tout d’abord Calico, pour Xbox One et Series X/S, qui propose un jeu de simulation de vie dans lequel les joueurs sont chargés de reconstruire le café pour chats de la ville locale, en choisissant son décor, en préparant sa nourriture et en le remplissant d'un assortiment de créatures pas nécessairement félines pour attirer les clients. Le jeu sera disponible dans le cadre de Games with Gold entre le 1er et le 31 août.

On retrouvera ensuite ScourgeBringer, également sur Xbox One et sur les Series X/S. Il s’agit un « jeu de plates-formes roguelite au rythme effréné » dans lequel les joueurs, dans le rôle de la guerrière Kyhra, se frayent un chemin dans un monde post-apocalyptique pour tenter de sauver l'humanité. Celui-ci peut être téléchargé du 16 août au 15 septembre.

De leur côté, Saints Row 2 pourra être téléchargé du 1er au 15 août, tandis que Monaco sera disponible du 16 au 31 août. Si vous êtes également abonnés au Xbox Game Pass, nous vous rappelons que de nombreux nouveaux jeux sont arrivés au mois de juillet, dont notamment WatchDogs 2 et Inside.