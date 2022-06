Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de juillet 2022

Le mois de juillet approche à grands pas, il est donc temps pour Microsoft de dévoiler la liste des jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés au programme Xbox Games Wild Gold. Ce mois-ci, la fournée est un peu moins bien fournie qu’en juin, mais propose tout de même de jolis petits titres qui vous offriront de belles heures de jeu.

À chaque fin de mois, les services de streaming dévoilent les nouveautés qui vont rejoindre leur catalogue, tandis que les services d’abonnement gaming annoncent les jeux qui seront disponibles gratuitement pour leurs utilisateurs. Chez Sony, il y a donc le PlayStation Plus, qui a frappé fort hier en rendant disponible Crash Bandicoot 4. Chez Microsoft, on le Xbox Game Pass, qui a eu un joli mois de juin avec l’arrivée notamment de FIFA 22 et de Far Cry 5.

Mais la plateforme n’est pas la seule à proposer des jeux gratuits pour les joueurs Xbox. Si celui-ci fait moins les gros titres que son cousin ultra populaire, le programme Xbox Games with Gold continue malgré tout de proposer une fournée de jeux gratuits par mois. En juin, les joueurs avaient par ailleurs eu la bonne surprise de pouvoir télécharger la pépite indé Super Meat Boy. Ce mois-ci, point de titres ayant révolutionné le jeu vidéo, mais de quoi passer du bon temps pendant quelques heures.

Les jeux offerts avec le Xbox Live Gold en juillet 2022

Commençons donc par Beasts of Maravilla Island, descendant direct de Pokémon Snap qui vous téléporte sur une île magnifique. Votre but ? Prendre des photos de la faune locale bien entendu, tout en résolvant quelques énigmes pour arriver à fins. Passons ensuite à Relicta qui vous permettra de patienter en attendant la sortie de Starfield puisque le jeu vous place dans la peau d’une scientifique coincée sur la Lune. Là encore, vous aurez à résoudre plusieurs énigmes pour sauver la vie de votre fille.

Thrillville Off the Rails, c’est RollerCoaster Tycoon mais version 2006. Le principe reste le même : construire le parc d’attractions de ses rêves et engranger l’argent des visiteurs avides de sensations fortes. Enfin, que serait une liste de jeux sans un clone de Diablo : Torchlight vous propose d’arpenter des donjons générés de manière procédurale pour taper des hordes de monstres. Que demander de plus ?