Xbox Game Pass : Microsoft dévoile 8 nouveaux jeux qui arriveront fin octobre 2022

C'est bientôt Halloween, ce qui signifie que c'est le moment idéal pour des jeux effrayants. Microsoft a tout prévu à cet égard pour son service Xbox Game Pass, puisque plusieurs nouveaux jeux d’horreur vont faire leur arrivée dès la fin du mois d’octobre 2022.

Alors qu’il s’agit déjà d’une semaine exceptionnelle pour le Xbox Game Pass qui vient d’accueillir Plague Tale : Requiem le 18 octobre dernier, Microsoft a annoncé l’arrivée de 8 nouveaux titres pour son service d’ici les prochains jours. Xbox a publié une mise à jour communautaire détaillant d'autres grands jeux à venir sur la plateforme.

Après l’arrivée de 8 titres au début du mois de septembre et 8 autres jeux à la fin du mois dernier, le Xbox Game Pass va désormais mettre à l’honneur les jeux d’horreur, notamment avec une des franchises les plus connues.

Quels sont les nouveaux titres qui vont arriver sur le Xbox Game Pass en octobre ?

Juste à temps pour la saison de l’horreur, une collection de jeux Amnesia rejoindra le Xbox Game Pass dans la seconde moitié d'octobre. La collection Amnesia (avec The Dark Descent, A Machine for Pigs et Justine) et Amnesia : Rebirth arrivent tous pour le Game Pass sur le cloud, la console et le PC ce jeudi 20 octobre. Et ce n'est pas tout : le 20 octobre, le brillant titre de science-fiction et d'horreur Soma (également réalisé par les développeurs d'Amnesia) fait également partie des sorties Game Pass de ce mois-ci.

Si vous n’appréciez pas les jeux d’horreur, Microsoft a également quelques titres pour vous. On retrouvera Phantom Abyss, qui sortira sur Xbox Series X/S et PC le 20 octobre. Le jeu propose de faire la course dans une série de temples générés de manière procédurale, avec une seule tentative par course. Un jour plus tard, on retrouvera Persona 5 Royal, un excellent JRPG qui vous entraîne dans les aventures de Joker et des Voleurs Fantômes.

Enfin, plus tard ce mois-ci, on découvrira Frog Detective : The Entire Mystery sur PC, qui vous permettra d'incarner un détective privé légendaire et de mener à bien jusqu'à trois aventures dans cette collection. On pourra également compter sur Gunfire : Reborn, un brillant mélange d'action FPS, d'éléments RPG et de systèmes de progression roguelite, ainsi que Signalis!, un titre de science-fiction au style rétro qui reprend l'esprit du survival horror classique dans un monde pixelisé.

Voici un récapitulatif de tous les jeux qui arrivent fin octobre 2022 :

Amnesia : Collection – 20 oct. (Cloud, Console et PC)

Amnesia : Rebirth – 20 oct. (Cloud, Console, et PC)

Phantom Abyss (Game Preview) – 20 oct. (Cloud, PC, et Xbox Series X|S)

Soma – 20 oct. (Cloud, Console, PC)

Persona 5 Royal – 21 octobre (Cloud, Console et PC)

Frog Detective : The Entire Mystery – 27 octobre (PC)

Gunfire Reborn – 27 octobre (Cloud, Console, et PC)

Signalis – 27 octobre (Cloud, Console et PC)

Comme d’habitude, plusieurs titres vont quitter le Game Pass à la fin du mois, voici la liste complète :