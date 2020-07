Xbox Game Pass : SoulCalibur VI et Fallout 76 au programme en juillet 2020

Les abonnés du Xbox Game Pass vont pouvoir profiter en juillet 2020 de quatre nouveaux titres, parmi SoulCalibur VI, Out of Park Baseball, CrossCode et Fallout 76. De quoi jouer de longues heures en restant au frais.

Qui dit début de mois dit nouveaux jeux pour les abonnés Xbox Game Pass. Après une invitation à explorer la galaxie sur No Man’s Sky le mois dernier, les joueurs vont pouvoir joyeusement s’envoyer mandale sur mandale sur SoulCalibur VI. Le jeu de baston développé par Bandaï Namco est disponible dès ce mercredi 1er juillet pour les tous les abonnés Xbox Game Pass sur console.

Sur PC, les fans de baseball pourront développer leur sens du coaching sur Out The Park Baseball, un jeu dans lequel vous devez prendre les rênes d’une équipe de baseball et l’amener des ligues les plus mineures à la MLB (ndrl : Major League Baseball), la plus haute ligue américaine. Et si nous n’êtes pas vraiment d’humeur à gérer les Yankees, vous pourrez vous rabattre dès le 9 juillet sur l’un des gros flops de ces dernières années : Fallout 76.

Du sport, du 16 Bits, du post-apo et de la baston en juillet 2020

Le titre de Bethesda, ô combien décrié et à juste titre, tente se de faire une nouvelle jeunesse en débarquant sur le Xbox Game Pass. Ce sera l’occasion pour vous de voir si les développeurs sont parvenus à redresse la barre. Pour rappel, le titre vous invite à parcourir seul ou entre amis le Wasteland, une Amérique désolée et ravagée par une catastrophe nucléaire. Comme tout bon jeu d’action RPG, vous aurez la possibilité de trouver de nouveaux équipements, de les améliorer, de faire évoluer votre personnage via plusieurs arbres de compétences afin de devenir le survivant ultime.

Les amoureux de jeux rétro jetteront plutôt leur dévolu sur CrossCode, un jeu d’action RPG en style 16 Bits que l’on croirait tout droit sorti d’une Super Nintendo. Selon les développeurs, CrossCode « combine des graphismes 16 Bits dans le style SNES avec une physique aux petits oignons, un système de combat rapide, et une mécanique de puzzle exigeante, le tout servi par une histoire SF captivante ». Vu l’avalanche d’évaluations positives sur Steam, on serait tenté de les croire.

Notez enfin que plusieurs jeux quittent le catalogue parmi :

Blazing Chrome (PC et Xbox)

Dead Rising 4 (PC et Xbox)

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (PC et Xbox)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC)

