Xbox Game Pass : Cities Skyline et Atomic Heart, voici les nouveautés du catalogue en février 2023

À chaque mois ses nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass, et c’est encore une jolie fournée que nous livre aujourd’hui Microsoft. Au programme, du FPS de science-fiction avec Atomic Heart, de la gestion de mégalopole avec Cities Skyline et beaucoup de combats, que ce soit sur un terrain de football ou à dos de cheval. Suivez le guide.

C’est le rendez-vous mensuel pour tous les abonnés au Xbox Game Pass : l’annonce des nouveaux jeux à rejoindre le catalogue. L’année a particulièrement bien commencé pour le service de Microsoft, avec l’ajout de gros titres comme GoldenEye 007 et Age of Empires, ainsi que Hi-Fi Rush qui beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. La relève avait donc du pain sur la planche pour continuer à satisfaire les joueurs toujours plus nombreux.

Sans plus tarder, voici donc la liste complète des titres qui rejoindront le catalogue Xbox Game Pass en ce mois de février :

Madden NFL 23 – 9 février (console et PC)

– 9 février (console et PC) SD Gundam Battle Alliance – 9 février (cloud, console et PC)

– 9 février (cloud, console et PC) Mount & Blade II: Bannerlord – 14 février (cloud, console et PC)

14 février (cloud, console et PC) Cities: Skylines Remastered – 15 février (cloud et Xbox Series X|S)

15 février (cloud et Xbox Series X|S) Shadow Warrior 3: Definitive Edition – 16 février (cloud, console & PC)

16 février (cloud, console & PC) Atomic Heart – 21 février (cloud, console & PC)

Voici les nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Les adeptes de football américain pourront donc mettre la main sur le tout dernier Madden NFL 23, référence du genre au même titre FIFA ou NBA 2 K. Si les pulsions de gestion de ces derniers ne sont pas encore assouvies, Cities Skyline Remastered sera là pour les combler. Le jeu culte revient en force sur les consoles last gen de Microsoft pour vous transformer en maire de la ville de vos rêves.

Besoin d’un peu plus d’action ? Atomic Heart est fait pour vous. Le jeu se déroule dans une réalité uchronique où l’URSS est à la pointe de la technologie, dans laquelle vous devrez lever le voile sur des secrets bien gardés — à coup de grosses munitions, bien entendu.

Si votre cœur lorgne plutôt vers l’Est, alors SD Gundam Battle Alliance et Shadow Warrior 3 devraient vous séduire. Entre Mobile Suits et les Yokais démoniaques, à vous de choisir vos nouveaux compagnons de route.