Xbox Game Pass : Bugsnax et 7 Days To Die débarquent pour la fin avril 2022

Microsoft continue d'ajouter des jeux supplémentaires au catalogue déjà conséquent du Xbox Game Pass. Au programme pour la fin d'avril 2022, Bugsnax, 7 Dies to Day ou encore Unsouled, un RPG d'action exigeant et sans pitié.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez peut-être que Microsoft propose d'essayer le Xbox Game Pass pendant trois mois. Toutefois, il faudra remplir certaines conditions, à savoir avoir joué à Halo Infinite, Forza Horizon 5 ou Age of Empire 4 sur PC depuis leur sortie respective jusqu'au 28 février 2022. Bonne nouvelle toutefois puisque cela inclut également le mode multijoueur gratuit d'Halo Infinite.

Il est donc facile de profiter de l'offre de Microsoft et de découvrir sans frais le service gaming du géant américain. Et après avoir ajouté Star Wars Squadron et Life is Strange à la début avril 2022, la firme de Redmond vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass entre le 19 et le 28 avril 2022.

Liste des nouveaux jeux du Xbox Game Pass

Avant de rentrer dans le détail, voici la liste complète des titres à venir sur le Xbox Game Pass avant la fin avril 2022 :

F1 2021 via le Cloud EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered via le Cloud EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console & PC)

7 Days to Die (Cloud, Console & PC) – 26 avril

Research and Destroy (Console & PC) – 26 avril

Bugsnax (Cloud, Console & PC) – 28 avril

Unsouled (Console & PC) – 28 avril

Comme vous pouvez le voir, F1 2021 et Need for Speed ont déjà été ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass en mars 2022. Néanmoins, les deux titres d'EA sont désormais disponibles via le Cloud. Une bonne chose pour les joueurs nomades. On attaque donc la liste des nouveautés avec 7 Days to Die, un jeu de survie post apocalyptique qui vous invite à préparer votre défense pendant 7 jours, date à laquelle les zombies viendront déferler sur votre base.

Bugsnax fait partie quant à lui de ces ovnis vidéoludiques issus de l'esprit fou du studio Young Horse, les papas du célèbre Octodad : Dadliest Catch. Dans ce titre loufoque, vous débarquez sur l'île aux Zenkas, la contrée des Bugsnax, des créatures mi-encas mi-insectes. Vous allez devoir retrouver la trace d'Elizabert Mégafig, une exploratrice intrépide qui a mystérieux disparu. On termine avec Unsouled, un action RPG plutôt difficile qui mettra vos nerfs et vos réflexes à rude épreuve. À réserver aux joueurs qui n'ont pas peur des expériences exigeantes et techniques.